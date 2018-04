(Misya.info, 22/03/18) – Le polpette di carne allo yogurt sono un secondo piatto leggero e saporito. Si preparano mescolando la carne macinata allo yogurt greco che, oltre a dare morbidezza e sapore all’impasto, funge da legante degli ingredienti. Come vi accennavo, in queste polpette senza uova, lo yogurt è fondamentale ed al gusto non si percepisce.

Le polpette non sono fritte ma cotte in un leggerissimo sugo di pomodoro, quindi risultano perfette per chi cerca un piatto che strizzi l’occhio alla linea.

Dosi per 4 persone

400 gr di carne macinata

100 gr di yogurt greco

1 fetta di pane

1/2 cipollotto

sale

prezzemolo

olio di oliva extravergine

300 gr di passata di pomodoro

Procedimento

In una ciotola mettete carne macinata, pane a tocchetti ed ammorbiditi, yogurt, cipollotto tritato, prezzemolo, sale e pepe. Impastate fin quando non avrete un composto omogeneo per formare le piccole polpette.

Preparate quindi il sugo mettendo in padella la passata di pomodoro con un po’ di olio e sale.

Aggiungete le polpette, coprite con un coperchio e cuocete per circa 20 minuti.

Rigirate delicatamente le polpette a metà cottura.

Poco prima di terminare la cottura togliete il coperchio ed alzate la fiamma per far restringere il sugo.

Misya.info, Polpette di carne allo yogurt