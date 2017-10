Vinaigre blanc ou vinaigre de cidre: la différence

(Medisite, 30/09/17) – Le vinaigre blanc est un remède naturel connu pour ses utilisations dans la maison. Il est très différent du vinaigre de cidre qui brille pour ses bienfaits sur la santé. Pourtant les deux sont indispensables!

Les nombreuses utilisations du vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est un incontournable pour l’entretien de la maison. Il se compose d’eau et d’acide acétique obtenu grâce à la fermentation du sucre de maïs ou de betteraves. Pas cher et écologique, le vinaigre blanc. On l’utilise avec du citron, du savon de Marseille ou encore de bicarbonate de soude. Le vinaigre blanc permet de dissoudre le calcaire, de dégraisser et de faire briller la vaisselle, de détacher les tissus, voire de les blanchir. II facilite l’entretien des canalisations et aide à en combattre les mauvaises odeurs.

Le vinaigre blanc s’utilise aussi en dehors de la maison. Dans le jardin, le vinaigre blanc permet de nettoyer la terrasse, le mobilier de jardin et les allées. C’est aussi un désherbant aussi puissant que naturel. Enfin, le vinaigre blanc redonne de l’éclat aux bijoux et aux cheveux, il apaise aussi les piqûres de moustiques.

Les atouts du vinaigre de cidre

Tout comme le vinaigre blanc, le vinaigre de cidre se compose d’eau et d’acide acétique. Ce dernier est obtenu grâce à la macération de pommes et parfois de miel. Grâce à ses vertus médicinales, il facilite la digestion, réduit la constipation et les différents problèmes digestifs. Le vinaigre de cidre est également bénéfique pour combattre les maux de gorge, les rhumes ou encore les grippes. Pour profiter de ces nombreux bienfaits, on pense à le diluer dans de l’eau. Le vinaigre de cidre peut être associé à du citron ou du miel pour des effets combinés.

