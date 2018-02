Il design parte da una scintilla

(I.Guzman – Abitare, 02/01/18) – Le opere del designer veronese Paolo Cappello traggono ispirazione nei posti più impensati. E, liberandosi del superfluo, puntano all’essenza.

Ha capito che da grande voleva “creare cose” all’età di nove anni, quando il padre gli regalò un pezzo di compensato e gli disse di tratteggiarci sopra quello che voleva, che sarebbe bastato ritagliare il disegno per renderlo tridimensionale. Era il 1989 e Paolo Capello viveva a Legnago, in provincia di Verona, e una decina di anni dopo si sarebbe iscritto al Politecnico di Milano. Nel 2008, dopo un’esperienza presso lo studio Palomba Serafini, ha aperto il suo studio la cui attività è tutta imperniata sul concetto di semplicità.

Per il designer gli oggetti non devono stupire a tutti i costi ma devono essere “onesti”: «Bisogna riuscire a sentire gli oggetti immediatamente propri e familiari», precisa. «Per questo in ogni progetto cerco sempre di arrivare all’essenza liberandomi del superfluo». Come diceva Eraclito, “l’intima natura delle cose ama nascondersi” e infatti – anche se sembra un gioco di parole – cercare la semplicità non è un mestiere semplice.

«Se dovessi indicare un modello cui mi ispiro, sarebbe sicuramente Jasper Morrison perché riesce a creare gli oggetti dove ogni elemento è perfettamente in equilibrio con gli altri ed esattamente come ci aspettiamo che dovrebbero essere».

Per ricercare questa iper-normalità, Cappello parte sempre da una scintilla colta nei posti più impensati come una foglia, una parola, un’ombra. Solo dopo inizia il processo di design vero e proprio, un fare e rifare che segue un andamento circolare quasi a spirale, fino ad arrivare alla definizione ultima del progetto. Quest’anno il designer ha presentato tre nuovi progetti: la libreria Basilea per Nodus, l’estensione della collezione di lampade Odile per Lumen Center e il tavolo Basilio per Miniforms, azienda per la quale ha progettato l’armadio con altoparlante incorporato Caruso («Una famiglia – quella degli arredi musicali – che mi piacerebbe ampliare»).

Negli ultimi mesi ha lavorato con Newblack, per cui ha sviluppato gli speaker Louis e Luciano, e con Castlery, un’azienda di arredo di Singapore per la quale ha ideato la collezione Strato. Ha inoltre iniziato la collaborazione con Myyour, azienda specializzata in stampaggio rotazionale per alcuni vasi da esterno in plastica, ispirati al taglio delle gemme, che saranno presentati al prossimo Salone del Mobile, mentre con l’azienda Menotti Specchia, per la quale tre anni fa ha progettato il pavimento Compass, sta allargando la collezione dei parquet sagomati con altri tre nuovi soggetti che usciranno nei prossimi mesi. Per non farsi mancare nulla, infine, da poco ha iniziato una collaborazione come direttore artistico di Hiro, brand specializzato nella produzione di oggetti e complementi in metallo che vedremo nella Milano Design Week 2018.

