2018 Paris Haute Couture, the coming spring-summer

ARMANI

(Vogue – F.Giorgetti, 23/01/18) – Trucco e capelli spettacolari? Certamente, e non fanno che farci sognare. Irriproducibili? Sì, a prima vista, ma niente affatto se si ha la capacità di “leggerli”. Sta a ciascuno di noi catturare – e trasferire nel nostro quotidiano – quel dettaglio che ognuno dei beauty look saliti in passerella per l’Alta Moda di Parigi Primavera/Estate 2018 può regalarci. Pronte? Aggiornamenti day by day.

VALENTINO

TRUCCO

Il surrealismo è stato un movimento artistico molto importante per me. La sua rivoluzione estetica ha lasciato il segno e “risuona” ancora oggi. Salvador Dalí, Man Ray, il fotografo tedesco Grete Stern, sono tutti riferimenti per me. Ne apprezzo soprattutto la visione provocatoria». Così Peter Philips – Creative and Image Director per Dior Make-Up – ha subito inquadrato l’atmosfera di un backstage (quello della sfilata Haute Couture PE 2018) intriso di una creatività colta. Maria Grazia Chiuri ha trovato la sua musa nell’artista Leonor Fini, Peter Philips l’ha “letta” e trasformata in make-up.

«La libertà artistica dei surrealisti ha ispirato il design “estremo” degli occhi. Abbiamo voluto sottolineare anche il senso dell’umorismo e il gusto per la ribellione tipico di quegli artisti con tattoo temporanei tra le dita, sulle orecchie e intorno al collo». A giudizio di tutti, noi compresi, un beauty look strepitoso quello visto in passerella da Dior al Musée Rodin. In una specie di riedizione moderna del Black and White Ball di Truman Capote (un famoso ballo mascherato tenutosi al Plaza Hotel di New York nel 1966), la collezione grafica di Maria Grazia Chiuri è stata completata da maschere surrealiste create da Stephen Jones.

Tanto moderne quanto rétro, hanno incorniciato gli occhi “di onice” creati da Philips riproducendo, ed estremizzando, le ciglia in una grafica deep black che le ha fatte somigliare a taglienti piume. Da Armani Privé il mare – la collezione è ispirata ad Antigua, buen ritiro dello stilista – si trasforma in qualcosa di tangibile e fatato. Come il make-up, elaborato e stupefacente come una sfilata di Haute Couture richiede: occhi paradisiaci che compendiano ombretti blu, azzurri, verdi, rosa in un blend molto calibrato. Moltissima cipria e altrettanto blush per regalare alla pelle un tocco etereo, quasi celestiale. Labbra “matte”, dove è stata applicata ancora della cipria.

Per Chanel il Grand Palais si è “vestito” del giardino alla francese voluto da Karl Lagerfeld che, questa volta, ha immaginato un’atmosfera molto romantica e molto “pretty”. Tanto quanto il beauty look: bouquet di fiori in cima all’acconciatura, veletta di pizzo, trucco nei toni del rosa con accento sulle labbra rigorosamente glossy. «Decadent Future», con queste parole Pat McGrath – che lo ha realizzato – descrive il make-up stupefacente da Maison Margiela Artisanal: visi di porcellana, quasi diafani, “truccati” con innesti a specchio e lampi di glitter. Creature sovrannaturali emananti bagliori di luce cutting-edge. Omaggio a Pierre Cardin da Jean Paul Gaultier dove il make-up artist Stephane Marais alterna sottili cornici realizzate con eyeliner nero a inquadrare gli occhi a lacche nere, decise e audaci, su palpebre e labbra. Visi “make-up no make-up” da Valentino con pennellate geometriche di colore deciso sulle palpebre.

CHANEL

CAPELLI

Da Dior ritornano le code basse – molte ne avevamo viste anche sulle passerelle di prêt-à-porter PE 18 – create da Guido Palau. Belli i raccolti con ciuffo laterale da Giorgio Armani Privé. Da Chanel, come per la collezione prêt-à-porter salita in passerella a ottobre, vince la coda bassa nell versione più minimal che si possa immaginare. Questa volta il protagonista è il copricapo in fiori e pizzi, non l’acconciatura in se stessa. Combinazione di texture by Eugene Souleiman da Ellery: «la chioma davanti dà questa sensazione molto mascolina e vittoriana, mentre poi diventa semplicemente più naturale. Ad una prima occhiata, i capelli sono contenuti alla sommità della testa e poi diventano molto morbidi», ha detto l’hairstylist.

La teatralità floreale di Viktor & Rolf si muove tra viso e capelli in un meraviglioso caleidoscopio di forme e colori. Ogni “beauty-installazione” è opera d’arte e vive attraverso rose giganti, specie tropicali che vi vestono di bianco, viola, bordeaux, giallo banana, verde petrolio. Da Jean Paul Gaultier parrucche bowl-cut, ma verticalizzate da spirali di capelli presumibilmente fissate con moltissima lacca by Odile Gilbert. Code basse dalla doppia texture, wet sul davanti e soft sul di dietro, da Valentino, dove il vero spettacolo è sato offerto dai magici headpiece creati da Philip Treacy.

