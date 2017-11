(Vogue, 05/11/17) – I loro kaftani, elaborati con preziosi foulards in seta vintage, sono oggetti di culto collezionati da it girl come Lauren Santo Domingo e pop star come Rihanna. Ora il giovane brand berlinese Rianna + Nina, fondato da Nina Kuhn, già fashion PR, e Rianna Kounou ex costumista, sbarca a New York: e precisamente nell`iconico tempio dello shopping della uptown di Manhattan che è il grande magazzino Berdorf Goodman. Con una Pop-Up Boutique (fino al 25 novembre) in cui il label presenta alle fashionista newyorchesi una collezione di pezzi unici, di cui alcuni realizzati in collaborazione con Svarowski: kaftani ma anche giacche, bluse, gonne giacche e borse in opulente sete vintage dai colori smaglianti, condraddistinti dalla costruzione artigianale e dalla unicita´dei tessuti tipica del brand, la cui missione e´ rilanciare una eleganza d`antan fatta di individualita´e glamour.

L’evento? Un cocktail party, presenti le designer, che giovedi 9 novembre ha visto blogger come Leandra Medine e fashion addict affollare il nuovo spazio per ammirare a distanza ravvicinata i sontuosi capi. “Ogni pezzo è unico, e confezionato a mano a Belino con tessuti vintage mixati a stoffe da arredamento degli anni Cinquanta, Obi giapponesi degli anni Trenta, e tessuti da haute couture degli Eighties.” Ci dice ci dice Nina. “ I pezzi realizzati con Svarowski sono stati ricamati a mano con centinaia di cristalli.” C’è da scommettere che la lista d’attesa per ottenere uno dei preziosi pezzi, già estesa in altre parti del pianeta, si allungherà rapidamente anche qui.

