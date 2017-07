Barcarolata, Bagnun e Silent disco a Sestri Levante

(Il Secolo XIX, 07/07/17) – ietato portare nei luoghi dell’evento di turno bevande alcoliche e contenitori di vetro, estendendo così le limitazioni già esistenti su consumo e vendita. E ancora vie di fuga presidiate da personale appositamente formato per questo genere di attività e vie di accesso “chiuse” con veicoli del Comune. Ma anche presenza di forze dell’ordine rafforzata e l’ipotesi, seppure difficile da attuare, di limitare il numero dei partecipanti. O comunque controllarlo.

Sono alcune delle misure che verranno attuate a Sestri Levante durante i quattro eventi dell’estate che, sulla carta, dovrebbero attirare il maggior numero di partecipanti. Si tratta del Bagnun del 22 luglio e della processione del Carmine del giorno successivo, poi la Barcarolata del 30 luglio e la Silent Disco del 4 agosto, entrambe nella baia del Silenzio.

Ieri mattina si è tenuta in Comune la riunione tra l’amministrazione, i carabinieri della compagnia di Sestri, il commissariato di polizia di Chiavari, la polizia municipale, la guardia di finanza, la capitaneria di porto e la polizia ferroviaria sestresi. «Gli eventi in calendario per l’estate, tenendo conto davvero di tutti e anche dei più piccoli, sono 220 – spiega la sindaca Valentina Ghio – Prevedere misure per tutti sarebbe impossibile anche dal punto di vista economico».

L’allarme per gli attacchi terroristici e quanto accaduto a Torino in piazza dopo la fine della finale di Champions League, rende necessario cercare di prevenire pericoli e situazioni di rischio. Ma non ci sono piani standard, anche perché ogni evento ha caratteristiche a sé. Per questo le forze dell’ordine prenderanno spunto dalle esperienze più recenti, come quelle dei fuochi di Rapallo. «L’idea è di replicare le misure utilizzate il sabato del Festival Andersen – dice Ghio – Quindi in quei quattro eventi, per iniziare, predisporremmo un impianto audio per dare comunicazioni di servizio o urgenti ai partecipanti».

A Sestri, dopo il decreto sulla sicurezza urbana del ministro dell’Interno Marco Minniti, la sindaca aveva scritto un’ordinanza che vieta di consumare bevande alcoliche dalle 20 nei parchi e giardini pubblici, nelle piazze Lavoratori ex Fit, Caduti Partigiani e Caduti di via Fani, e, dalle 16, nei giardini di Levante a Riva. Inoltre, dalle 20 alle 5, vieta la vendita da asporto delle bevande in contenitori di vetro. «Aggiungerò la dicitura “detenere alcolici o vetro” relativamente agli eventi prescelti, così da interdire anche la detenzione, non solo il consumo e la vendita», spiega Ghio.

La prossima settimana la sindaca incontrerà gli organizzatori delle singole iniziative e coloro che collaborano per queste con il Comune. «Alle forze dell’ordine ho chiesto disponibilità per un impiego maggiore di uomini – dice ancora – Verranno presidiate le vie di fuga da personale formato. Per la Silent Disco potrebbero esserci gli addetti alla sicurezza, in altre occasioni chiederò la disponibilità ai volontari della protezione civile».

C’è poi l’ipotesi di predisporre blocchi sulle strade di accesso ai luoghi delle manifestazioni usando camioncini o mezzi simili del Comune con i vigili a presidiarli. La processione invece sarà scortata da due mezzi delle forze dell’ordine in testa e in coda. Infine, la riflessione sui numeri di chi partecipa. Si pensa al numero chiuso? «L’argomentato è venuto fuori – dice Ghio – Ma è difficile applicare questo limite a eventi che avvengono in luoghi non circoscritti. Si vedrà di volta in volta come organizzare, ma non vedo una soluzione precisa».

Il Secolo XIX, Barcarolata, Bagnun e Silent disco a Sestri Levante