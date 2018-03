Cantieri in diretta, a Rapallo sono arrivati i maxi schermi

(S.Pedemonte – Il Secolo XIX, 22/02/18) – Gli “umarell” – gli anziani osserva-cantieri – da ieri lo puntano. «Sindaco, ma quando si inizia a vedere qualcosa?» chiedono al primo cittadino di Rapallo Carlo Bagnasco. Piazza Garibaldi, centro storico di Rapallo, mattinata di ieri: il primo schermo che regalerà ai curiosi le “dirette” dei lavori più importanti della città è sbarcato in città. Installato e pronto: l’ha pagato la società della rete idrica Iren (25 mila euro, è due metri per tre) e a lavori finiti resterà al Comune.

«La definizione giusta è pannello segnaletico provvisorio di cantiere» precisa il sindaco accanto all’assessore Arduino Maini. Beh, terminologia specifica a parte, questo è il primo schermo per gli umarell. «Ed è solo l’antipasto» spiega il sindaco di Rapallo agli anziani che lo accerchiano. Manca solo la web cam: si partirà dall’inserirle nell’area di lavoro dal depuratore di secondo livello che è in costruzione in area ex Viacava, non così distante dal Golf di Rapallo. E poi si passerà al cantiere per la messa in sicurezza del torrente San Francesco.

C’è chi ha sollevato problemi di privacy per chi è al lavoro. Chi ha bollato il tutto come una delle uscite di Bagnasco che, a visibilità mediatica, non è secondo a nessuno. «Lo schermo c’è. E sarà anche un’operazione di business, con annesso guadagno per il Comune di Rapallo», dice il primo cittadino. Perché ancora ieri, si sono fatti avanti gli sponsor. Ovvero: aziende e privati che, fra un’immagine di cantiere e l’altra, vogliono trasmettere la loro pubblicità.

Il 2018 che, per Bagnasco e Rapallo, è iniziato con lo scambio dei sindaci – con Luca Cannata, sindaco di Avola, volato dalla Sicilia a fare il sindaco in Liguria, mentre Bagnasco è sceso in Sicilia– sarà l’anno degli schermi. Perché, ecco il piatto forte dopo quello che il sindaco chiama l’antipasto: all’uscita del casello autostradale di Rapallo, in piazzale Genova, verrà installato un nuovo megaschermo di sette metri per due. Qui, accanto a immagini e informazioni su turismo, allerte meteo e tutto il resto, saranno annunciate anche le nuove vite venute al mondo. «Se i genitori vorranno, l’anagrafe comunicherà il nome del neonato, della mamma e del papà e mostreremo il messaggio di benvenuto». Dagli umarell ai neonati, schermi per tutti.

