Chiavari: attraversamenti, la mappa del rischio

(S.Rosellini – Il Secolo XIX, 16/11/17) – Attraversamenti dove i veicoli tendono a sorpassarsi, finendo addosso alle strisce pedonali, o poco visibili, o dove il rispetto dei semafori non è esattamente scientifico: situazioni di pericolo emergono, nel centro di Chiavari, seguendo i pedoni nei loro percorsi. Il problema della sicurezza di chi si muove a piedi è particolarmente sentito e messo in luce da episodi tragici e recenti, come l’incidente mortale di martedì a Sestri Levante o l’investimento della mamma in via Annuti a Casarza Ligure.

«Io sono qui da 40 anni e di investimenti ne ho visti parecchi. Così come situazioni di rischio per mamme con le carrozzine – racconta Giuseppe Colletti Lanza dal suo negozio “Music Record”, proprio davanti all’attraversamento tra piazza Roma e corso Dante – Diciamo che sette volte su dieci è colpa del comportamento degli automobilisti e le altre sono avventati i pedoni nello scendere in strada». I fattori? I veicoli che svoltano provenienti da piazza Roma hanno poca visibilità dell’attraversamento, quelli che percorrono, nell’altra direzione, corso Dante lo fanno, spesso, a velocità non adeguata.

Così come, andando verso est, situazioni di pericolo si formano spesso sull’attraversamento di viale Kasman, proprio in fondo a corso Dante: chi esce dalla rotonda tende ad accelerare, chi ha percorso viale Kasman a scendere ha preso velocità e, sulla doppia corsia, i veicoli, specie a due ruote, tendono a sorpassare, magari finendo addosso ai pedoni. Una situazione, quest’ultima, ancora più grave in corso De Michiel, sulle strisce che attraversa chi arriva da via Brizzolara per andare verso il mare: «Qui ci sono già stati numerosi feriti – dice Giuseppina Berto – Io, quando attraverso, prima di metà strada, mi fermo, davanti alle auto, e controllo sempre che non ci sia nessuno che sorpassa. È pericolosissimo».

«È l’attraversamento più insidioso di Chiavari – concorda l’assessore alla Viabilità, Giuseppe Corticelli – Abbiamo trovato i fondi, anche se soltanto per l’anno prossimo, per collocarvi un semaforo. Sarà coordinato con quello di corso Garibaldi, in modo da averne gli stessi tempi».

S.Rosellini – Il Secolo XIX, Attraversamenti, la mappa del rischio