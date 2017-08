I fuochi d’artificio di Ferragosto a Varazze

(Comunicato Stampa, 12/08/17) – Varazze. E’ uno degli appuntamenti più attesi dell’estate della Città di Varazze. Lo spettacolo pirotecnico che festeggia il Ferragosto anche per quest’anno è assicurato e si terrà il prossimo 15 agosto a partire dalle 22.30.

Inseriti nel calendario degli eventi 2017 per la Città di Varazze, visibili nel loro riverbero e splendore da tutto il litorale varazzino, i fuochi pirotecnici del Ferragosto sono una tradizione che attira ogni anno migliaia di visitatori. Rimane una consuetudine che si protrae da molti anni e che è resa possibile grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Associazione Bagni Marini e Consorzio Oltremare di Varazze.

Stabilimenti balneari aperti, quindi con eventi, cene con i piedi direttamente nella sabbia, tutti con il naso all’insù per godersi uno spettacolo emozionante e coinvolgente, che illuminerà a giorno la città, animata dai negozi aperti fino a tarda sera.

Lo spettacolo dei fuochi artificiali di Varazze è uno spettacolo grandioso che ha il cielo stellato come cornice e il mare come specchio, che ne amplifica la magia. Motivi floreali, cascate di luci, bouquet di stelle illumineranno il cielo del Golfo di Varazze e accenderanno la festa.

Celebre in tutta la riviera, lo spettacolo pirotecnico del Ferragosto varazzino è un appuntamento imperdibile.

Dopo la processione in onore di N.S. Assunta del 14 Agosto che si snoderà per il centro storico, accompagnata dalla Banda Musicale Cardinal Cagliero, dopo le Solennità in onore dell’Assunta, che proseguiranno il 15 Agosto e dopo la gita nell’entroterra o l’escursione in mare del pomeriggio, tutti si ritroveranno in spiaggia la sera, puntuali alle 22:30, per ammirare il grande spettacolo pirotecnico.

E Varazze è davvero il posto migliore in cui trascorrere il Ferragosto!

Dalla mattina la città è invasa da un’atmosfera spumeggiante che percorre la spiaggia e Il paese intero, con i suoi ristoranti che propongono menù da sogno.

Sulla riviera ligure ci sono tanti modi per trascorrere il Ferragosto in allegria, ma esiste un solo modo per fare del Ferragosto il capodanno dell’estate: lo spettacolo del fuoco a Varazze! E a proposito del Capodanno, anche quest’anno i fuochi d’artificio raddoppiano, dando appuntamento al 1 Gennaio 2018 alle ore 19:00 per dare il benvenuto al nuovo Anno.