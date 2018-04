Free City Bus, il debutto a Rapallo

(S.Pedemonte – Il Secolo XIX, 07/04/18) – Due navette: entrambe Iveco “Turbo Daily” Euro 6, entrambe da 19 posti a sedere, entrambe gratuite per i cittadini. Per una sfida, non da poco: «Far passare il messaggio più mezzi pubblici, meno auto private in città. Partiamo ora, visti i cantieri e le difficoltà del traffico. E andremo avanti». Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo, chiede ai cittadini il cambio – graduale – di abitudini. Con il Comune di Rapallo, che ci mette del suo.

Si chiamano “Free City Bus Rapallo” e sono le navette, di Atp, pagate dal Comune (38 mila euro, da qui al 16 giugno) che, da lunedì 9 aprile copriranno due zone della città, in modo circolare e gratuito per gli utenti. Una, la linea arancione, “batte” il lato Ponente: dieci fermate con partenza da largo Moro (ponte di Annibale) e tragitto in piazza Cile, via Laggiaro – tre le fermate, qui – via Mameli – due fermate – la rotonda da Siggi, via Milano e corso Colombo.

L’altra, la linea azzurra, copre il giro di Levante: via Milite Ignoto, la fermata dal Tuia, via Pietrafraccia (due fermate, qui) e poi via Aurelia di Levante, via Baisi, zona San Francesco, via Don Minzoni (fermata uno e due), via Ferraretto (fermata uno e due), zona funivia e via Betti. Si inizia lunedì 9 aprile, si va avanti fino al 16 giugno, in via sperimentale. Poi, si trarranno le conclusioni: vedendo quanti utenti hanno utilizzato il servizio, il gradimento, gli eventuali cambi nel percorso da mettere in atto. Le navette saranno in servizio dal lunedì al venerdì (escluso domenica e festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con corse ogni 20 minuti.

