Il maltempo. Passate le piene prosegue l’allerta

(Onda International, 12/12/17) – I fiumi Entella a Chiavari (Genova), Vara e Magra, nello Spezzino, sorvegliati speciali perché a rischio esondazione dopo le piogge di domenica e di ieri, non hanno creato problemi ingenti nella notte, ma il Magra continua a far paura. L’Entella, che ieri aveva tracimato alla foce, senza particolari conseguenze, è calato di livello. La forza della mareggiata in diminuzione favorisce il deflusso delle acque. E’ calato anche il fiume Vara, che ieri aveva superato il secondo livello di guardia nel Comune di Sesta Godano. E’ sempre a livello di guardia il Magra che fa paura a Bocca di Magra, nel Comune di Ameglia, dove le acque sono cresciute di 3,7 metri.

Strade, giardini e cantieri nautici allagati, senza particolari danni. Nella notte una famiglia di S. Stefano Magra è stata sfollata con gommoni. La piena del Magra si esaurirà intorno alle 10. Nello spezzino restano sfollate una trentina di famiglie. Allerta rossa in tutta la provincia spezzina, e in parte di quella di Genova fino alle 13. Il meteo migliora.

E’ passata la piena del fiume Magra che ha tenuto per tutta la notte e stamani in apprensione lo Spezzino. Il picco massimo alle 4 della scorsa notte, poi lentamente il livello del fiume è calato. Ora il Magra è appena sopra il primo livello di attenzione, ma la situazione è in miglioramento. Il fiume è esondato in più punti: a Bocca di Magra e Fiumaretta, nel Comune di Ameglia, ad Arcola e a Vezzano Ligure. A Bocca di Magra e Fiumaretta ha allagato alcune abitazioni, strade e scantinati. Ad Arcola due famiglie sono state sfollate e altre due sono state invitate a salire ai piani alti dell’abitazione, durante la notte, ma stamani la situazione è tornata alla normalità. A Vezzano Ligure, in località Boettola, si sono allagati piani bassi di due abitazioni dove vivono tre famiglie, e è stato salvato un senza tetto che durante l’ondata di piena è stato trovato in un container. “E’ stata una cosa eccezionaleper durata, è andata avanti 12 ore, qui non si ricorda una cosa simile, ma i danni sono limitati”, ha detto il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri

Il mare in burrasca con onde alte fino a 6 metri e il vento, diretto dal mare verso l’entroterra, hanno complicato la situazione con il rischio di un drammatico “effetto-tappo” nei confronti dei fiumi ingrossati dagli enormi quantitativi di pioggia.

Riaperta questa mattina la A6 Torino-Savona che era chiusa da ieri per il ghiaccio sulla carreggiata. Ancora sotto zero le temperature in Valbormida

