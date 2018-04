La mucca dimenticata al pascolo, torna a casa da sola

(Il Secolo XIX, 09/04/18) – Chi ha detto che sono solo i cani (o a volte i gatti) a saper ritrovare da soli la via di casa? Oggi lo fanno anche le mucche. Soprattutto quelle che sono costrette (loro malgrado) a trascorrere l’inverno all’aperto, lontane dal caldo di una stalla e mangiando quel poco che si trova in prati e boschi. La storia arriva dalla valle Sturla, terra di cui si parla molto per i cavalli selvaggi dell’Aveto. Qui le mucche non sono ancora diventate selvatiche. Ma il rischio c’è stato. Perché i mesi trascorsi senza una stalla come ricovero sono stati tanti.

«A mali estremi, estremi rimedi», deve aver pensato la mucca in questione. E così dopo aver trascorso praticamente tutto l’inverno nella zona sotto i laghi di Giacopiane (spesso in terreni e orti privati) la mucca, un bel giorno, è partita. Ed è arrivata alla sua stalla, ad Acero, percorrendo in tutto una ventina di chilometri. Lungo il percorso si è fatta notare. C’è, ad esempio, chi l’ha vista camminare sulla strada. E negli ultimi giorni è diventata popolare grazie a whatsapp una immagine che la ritrae davanti alla porta della casa di riposo “ La casa dei Tigli” che si trova a Campori proprio lungo la provinciale.

Forse attratto dagli odori della cucina, l’animale si è avvicinato alla porta di quello che una volta era l’albergo Bernero. Ed è sembrato sul punto di voler entrare. Poi ha ripreso la sua strada ed è arrivato ad Acero. Una vera e propria transumanza, dunque, seppur in solitaria e fuori tempo massimo. «Voleva dire al suo allevatore che era l’ora di andarla a riprendere…» dice qualcuno a metà strada tra il serio e l’ironico. Già, perché a quanto pare di mucche fuori dalla stalla ne erano rimaste parecchie:«Anche troppe – raccontano gli abitati di zone come Gazzolo o Bertigaro -. Ed erano in giro anche quando sono venuti quei giorni molto freddi a cavallo tra febbraio e marzo. Facevano tenerezza, povere bestie, in mezzo al ghiaccio. Però per tutto l’inverno hanno scorrazzato in orti e terreni privati. E così non va bene, perché quelli sono animali di proprietà».

La storia romantica della mucca che ritorna dal suo padrone, dunque, potrebbe nascere da un abbandono più o meno volontario: «C’è gente – raccontano ancora gli abitanti – che le mucche le lascia fuori per molto tempo. Meglio così no? Vita facile per gli allevatori: non bisogna accudirle e si trovano da mangiare da sole».

La mucca, tra l’altro, è, per così dire, già nota alle forze dell’ordine. È infatti la stessa vacca che la scorsa estate aveva incornato una donna a Giacopiane. Il proprietario era stato avvertito. Ma evidentemente non aveva mai riportato nella stalla l’animale che, ad un certo punto, ha pensato che fosse giunta l’ora di tornare a casa. «Ora è lì, insieme alle altre mucche di proprietà dell’allevatore che sono state recuperate seppur in ritardo rispetto ai tempo consueti. Sì, anche a noi è stato detto che una mucca è tornata da sola», fanno sapere dal Comune di Borzonasca.

Quello che la mucca non sa, però, è che il soggiorno nella stalla non durerà come nelle stagioni passate. La primavera è arrivata e tra qualche tempo la zona di Giacopiane tornerà ad essere luogo di pascolo estivo. Facile immaginare che l’animale, dunque, tornerà nei luoghi da cui era partita per tornare ad Acer o. Ma ora il messaggio che ha lanciato all’allevatore è chiaro:«Se non mi riporti tu nella stalla, la strada comunque la conosco da me».

