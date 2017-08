Al via la Notte Bianca di Varazze

(Onda International, 16/08/17) – Venerdì 18 Agosto: al via la Notte Bianca della Città di Varazze una costellazione di eventi, musica, eno-gastronomia e spettacoli.

Venerdì 18 Agosto si accende il centro storico di Varazze, trasformandolo in un enorme “palcoscenico diffuso a cielo aperto” per accogliere i turisti e i residenti grandi e piccini. Riflettori puntati sui borghi e le piazze di Varazze: dal Borgo San Nazario, davanti al Boschetto, il parco della Città, recentemente riaperto alla cittadinanza fino al Borgo Solaro, arrivando in Via Cesare Battisti.

Una non stop di eventi e spettacoli, con il Patrocinio della Città di Varazze, che prevede musica live ed itinerante, insieme alle mascotte dei bambini, che saranno i veri protagonisti dell’evento.

Una festa originale, allegra e ricca di momenti di musica, un viaggio che inizierà alle ore 19.30 e si protrarrà fino tardi. Un grande spazio sarà riservato alla musica, che riempirà di suoni e voci le piazze principali di Varazze, i vicoli e le vie dei Borghi.

Lungo il viaggio della Notte Bianca, vi aspettano i classici americani che hanno ispirato i cantautori Italiani, brani tradizionali folk, un viaggio nella storia della musica pop a partire dagli anni ‘50, per attraversare l’oceano del rock anni ‘60 e la disco anni ‘70, tra ondate di trash e raffinatezze targate anni ‘80 e ‘90. Ma ci sarà anche musica folk, blues e funky.

La Notte Bianca a Varazze è anche cultura e musica lirica. Una Serata di Gala indimenticabile, appuntamento principale della Rassegna Varazze è Lirica si svolgerà, infatti, a partire dalle ore 21:15 nella centralissima Piazza Sant’Ambrogio, il salotto della città. Durante la serata verrà consegnato il Premio Città di Varazze “Francesco Cilea” al grande tenore di fama internazionale Ugo Benelli.

Ai bambini, infine, sarà dedicato uno spazio tutto loro, con simpatici e allegri personaggi. Minnie e Topolino, con tanto di trono gonfiabile per scattare una foto insieme vi attendono in Via Battisti, Gavarone e Mameli. In Piazza Beato Jacopo si alterneranno due spettacoli di burattini: Il Bosco incantato e Il Leone Fifone. Non mancherà in Piazza Patrone la Baby dance.

“L’iniziativa – afferma il vice-sindaco e assessore al turismo Filippo Piacentini – nasce in sostegno alle attività commerciali che, oggi più che mai, hanno bisogno di continui input per invogliare i consumatori a fare acquisti”.

“Un modo – continua – per aiutare commercianti, pubblici ristoratori, pubblici esercizi in un momento non proprio florido per il commercio. Devo ringraziare l’ufficio turismo del Comune di Varazze per il grande sforzo organizzativo e di realizzazione di questo appuntamento”.