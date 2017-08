Lella Costa e il videomapping a Chiavari

(Comunicato Stampa, 08/08/17) – Quanti anni avete? Non importa: a Chiavari nei giorni che precedono il week end di Ferragosto, le offerte di spettacoli soddisferanno i gusti del pubblico di tutte le età!

L’Amministrazione comunale e l’Assessore al Turismo del Comune di Chiavari, Gianluca Ratto, hanno deciso di portare in città due appuntamenti gratuiti, particolari e di qualità, che rappresentino un’attrattiva per gli spettatori di tutti i gusti, confezionati ad arte dalla direzione artistica di Enrica Corsi, dell’Associazione Culturale “Le Muse Novae” di Chiavari.

Così giovedì 10 agosto residenti e turisti potranno gustarsi la comicità raffinata ed arguta di Lella Costa, che porterà il suo spettacolo “Questioni di Cuore” sul palco di piazza Gagliardo, la suggestiva “piazza dei pescatori”. Si tratta del secondo appuntamento di ComicALmare”, la rassegna di comicità estiva il cui “fil rouge” è proprio il rosso, il colore dell’amore e più precisamente dell’amore visto dalla parte dell’universo femminile.

Venerdì 11 agosto arriva a Chiavari una serata dedicata ai più giovani, una novità assoluta per la città: Sound Art 2.0 è un inedito spettacolo di videomapping, suggestivi giochi di luci ed immagini creati ad hoc per la location ed accompagnati da un dj set moderno ed accattivante. Protagonista dello spettacolo sarà il Palazzo Bianco, sede del Comune, e sarà piazza N.S.dell’Orto ad essere inondata dagli effetti speciali e dalla musica che darà vita ad una grande discoteca open air.

Lella Costa in “Questioni Di Cuore”

Giovedì 10 agosto – ore 21.30 – Piazza Gagliardo (in caso di pioggia Auditorium S.Francesco) Il secondo appuntamento di ComicALmare è con Lella Costa, una delle artiste più importanti e raffinate del teatro italiano, con la sua comicità di alto livello, elegante ed acuta.

L’attrice milanese porta sul palco le “Lettere del cuore”, storica rubrica di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica, che diventano così uno spettacolo (nato da un’idea di Aldo Balzanelli): un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni, con i tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina infatuata per un uomo tanto più grande di lei, alla donna che ama essere picchiata, dalla signora che s’innamora di un sacerdote, alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si scopre gay, al maschio orgoglioso della sua mascolinità: tutti hanno imbracciato la penna (più recentemente la tastiera del pc) per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un parere. E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono più gustose delle domande. Con il suo stile inimitabile, Lella Costa dà voce sul palco a questa corrispondenza, in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i più diversi gradi d’intensità e di intimità.

Sound Art 2.0 Videomapping & Dj Set – Open Air Disco

Venerdì 11 agosto – ore 22 – Palazzo Bianco e Piazza N.S. dell’Orto

Uno spettacolo che lascerà a bocca aperta turisti e residenti. Il Palazzo Bianco, sede del Comune, come non lo avete mai visto: sarà allo stesso tempo scenografia e protagonista di un suggestivo videomapping, così si chiama in gergo la videoproiezione sugli edifici, creato appositamente per l’occasione.

Si tratta di un progetto innovativo che coniuga la musica allo spettacolo “visual”. Un evento per i più giovani, che trasformerà Piazza N.S. dell’Orto in una grande discoteca all’aperto. In consolle ci sarà la Dj Tiziana Solari ad accompagnare lo spettacolo di immagini a cura della “visual artist” Francesca Tradii: anche questo è un format con regia al femminile.

Sulle ali della musica, i bianchi muri, gli archi e le colonne del palazzo del Comune prenderanno vita e movimento, raccontando agli spettatori un mondo di luce e di fantasia che è difficile immaginare. Il tema di questo videomapping sarà l’ecologia, argomento di grande attualità e di estrema importanza, che sta molto a cuore all’Amministrazione comunale, impegnata ad investire i propri sforzi nell’intento di assicurare ai propri concittadini un ambiente più naturale ed uno stile di vita più ecosostenibile.

E’ un messaggio incisivo e positivo, che il Comune di Chiavari ha scelto di veicolare con una serata divertente e spettacolare: un modo di sicuro effetto per sensibilizzare i giovani verso le problematiche legate alla protezione dell’environment, alla difesa dal global warming e dalla cementificazione, alla scelta di un nuovo “green lifestyle”.

Tutto questo in uno spettacolo dedicato a tutti, ma destinato soprattutto ai ragazzi che balleranno e si scateneranno davanti a Palazzo Bianco, cioè proprio quelli che devono portare avanti queste scelte e che ne beneficeranno in futuro.

