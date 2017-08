Liguria, imprese a caccia di cuochi e camerieri

(L.Ginocchio – Il Secolo XIX, 23/08/17) – Ragazzi, studiate per diventare cuochi e camerieri: il posto di lavoro è assicurato, a patto di rimboccarsi le maniche ed essere adeguatamente preparati professionalmente.

Il messaggio è chiarissimo, se si fa riferimento alle ultime statistiche Excelsior-Unioncamere per questo tipo di qualifiche: in Liguria si prevedono 2.930 assunzioni tra agosto ed ottobre, pari al 14.7% del fabbisogno complessivo delle imprese nella nostra regione. In totale, in Liguria, nei tre mesi in esame sono previste 19.980 assunzioni, di cui 11.110 a Genova. Solo il 13% delle assunzioni programmate interesserà le donne, il 38% saranno giovani con meno di 30 anni.

C’è, però, un altro lato della medaglia. In un caso su quattro le imprese che vogliono assumere hanno il timore di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, «sia per ridotto numero di candidati che per l’inadeguatezza della competenza e qualifica», riporta ancora l’analisi.

Unioncamere Liguria sottolinea anche un altro aspetto conferma che il problema: «Sono molte le aziende che stanno avendo problemi a reperire personale come cuochi e camerieri, spesso perché gli addetti non vogliono lavorare il sabato e la domenica o secondo i turni richiesti».

In Liguria dopo cuochi e camerieri, la parte del leone la fanno i commessi e altro personale qualificato per esercizi commerciali: 1.970 le assunzioni programmate, sempre a livello regionale. Sono invece 1.510 le chiamate previste per addetti non qualificati nei servizi di pulizia e alle persone.

Tipi di contratto: 30% a tempo indeterminato o apprendistato, 70% a termine. Nel 64% dei casi è richiesta esperienza specifica, il 26% delle assunzioni riguarda personale difficile da reperire.

L’evoluzione del mercato del lavoro ha conseguenze sulla programmazione dell’offerta formativa. In primo piano il futuro degli istituti professionali, su cui hanno concentrato l’attenzione gli esperti della Città metropolitana. Una tendenza su tutte viene presa come riferimento per programmare la rete scolastica della provincia di Genova: le indagini della Camera di commercio rilevano carenze di diplomati con profili tecnici e professionali.

