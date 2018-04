L’Area marina di Portofino dona l’alga alle Cinque Terre

(R.Galeotti – Il Secolo XIX, 05/04/18) – L’Area marina protetta di Portofino dona la Cystoseira, alga di cui i suoi fondali sono ricchi, alle Cinque Terre dove, invece, la specie Amantacea s’è estinta già nel secolo scorso. Succede con il progetto europeo Roc-Pop-Life, di cui la Riserva portofinese è partner con quella di Bergeggi, con la Riserva di Miramare, a Trieste, e Strugnano, in Slovenia.

Dall’Area marina di Portofino, spiega il direttore, Giorgio Fanciulli, «vengono prelevati gli apici dell’alga, dove si trovano le cellule per la riproduzione, e portati in laboratorio per essere clonati. Quando nascono le nuove alghette vengono trasferite in mare, alle Cinque Terre e a Bergeggi. L’Università di Trieste le preleverà a Strugnano e i cloni portati nella Riserva di Miramare. Questo per evitare che, da un punto di vista genetico, non ci sia contaminazione tra esemplari della stessa specie».

Un piano di ripopolamento del tutto simile, aggiunge Fanciulli, a quello sviluppato dal progetto europeo Re-life, di cui l’Area marina portofinese è capofila, per il ritorno della Patella Ferruginea – prelevata da Tavolara – nelle Aree protette liguri e per tutelarne, in futuro, la presenza e agevolarne l’incremento numerico. Un’azione di salvaguardia delle specie a rischio estinzione che, per quanto concerne la Cystoseira, la cui presenza è subordinata ai cambiamenti climatici e agli effetti dell’inquinamento, trasforma da ricevente a donatrice la Riserva portofinese. A Portofino la Cystoseira Amantacea – che, sui fondali rocciosi, svolge una funzione analoga a quella della posidonia sui fondali sabbiosi – è particolarmente numerosa in tutto il versante Sud, tra Punta Chiappa e Punta del Faro.

