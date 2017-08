Moneglia, multa sino a 500 euro a chi passeggia a torso nudo

(F.V. – Il Secolo XIX, 02/08/17) – Sanzione amministrativa da 25 a 500 euro per chi va in giro per le vie di Moneglia a torso nudo o in costume da bagno. Il sindaco Claudio Magro ha firmato la prima ordinanza di questo genere per il Comune, accogliendo le lamentele di diversi cittadini e turisti, infastiditi dalla tenuta non proprio elegante di qualche vacanziero (ma anche residente) che, andando o tornando dalla spiaggia, passeggia o si ferma a fare commissioni nelle vie interne della località restando in costume o senza maglietta.

«Periodicamente emergeva questa problematica, ci segnalavano da più parti il disagio per comportamenti non consoni. Quest’anno la questione ci è stata sollecitata più volte e abbiamo deciso di intervenire, seguendo l’esempio di altri comuni costieri – spiega il sindaco – Riteniamo che con questa ordinanza non si vada a intaccare la libertà delle persone, ma obiettivamente alcuni comportamenti vanno evitati». Il provvedimento riguarda i maggiorenni e la sua osservanza è affidata alla polizia locale.

