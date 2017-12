Natale nelle valli del parco dell’Aveto

(Comunicato Stampa, 05/12/17) – Lasciatevi avvolgere dall’atmosfera incantata del Natale che si respira nelle Valli del Parco dell’Aveto. Complice la prima neve, che ha imbiancato le cime più alte, i piccoli borghi si vestono di luci e si trasformano in tanti presepi colorati, pronti ad accogliervi per condividere la gioia di questi momenti di festa. Fittissimo il calendario di appuntamenti per tutti: mercatini di artigianato e prodotti locali, laboratori e animazione per i più piccoli, escursioni e passeggiate nella natura, ogni momento sarà quello giusto per trascorre in serenità qualche giorno di vacanza lontano dai ritmi serrati della quotidianità.

La Val d’Aveto apre da protagonista il lungo fine settimana dell’Immacolata e quello seguente con i Mercatini di Natale di Santo Stefano che animeranno la piazzetta davanti al Castello fino al 17 dicembre. Negli stessi giorni i bimbi potranno visitare anche la Casa di Babbo Natale, consegnargli la loro letterina, vedere da vicino le simpatiche renne e partecipare ad uno dei tanti laboratori didattici dedicati alla preparazione di pasta, formaggio e altre sorprese.

A Rezzoaglio le feste hanno già preso il via domenica 2 dicembre, con l’accensione degli alberi di Natale, e il Tour dei Presepi che continuerà fino al 6 gennaio in tutte le frazioni del Comune (più di 40!). Martedì 26 potrete incontrare i pastori e gli animali che si preparano a Ertola per il tradizionale Presepe vivente del 27 dicembre a Casaleggio. Per la gioia dei più piccoli dal 28 dicembre riaprirà in un’ambientazione del tutto nuova la Casa delle favole, immersa in un bosco animato da allegri folletti e da una sfuggente e dispettosa Befana. Per tutto il periodo natalizio inoltre i commercianti proporranno laboratori dedicati alla cucina e alla creatività.

Spazio anche alle iniziative per la valorizzazione delle produzioni locali: si inizierà domenica 10 dicembre con la quinta edizione del Nocciola Day, sostenuto dal Parco dell’Aveto. Dalla Val Graveglia alla Valle Sturla, arrivando fino alle coste del Tigullio e a Genova, tanti saranno i ristoranti, agriturismo e pasticcerie che proporranno pietanze e dolci a base di nocciole “Misto Chiavari”, la varietà tipica del nostro territorio, da alcuni anni oggetto di iniziative di rilancio e valorizzazione, che ha appena ottenuto la registrazione del marchio collettivo. Immancabile poi l’appuntamento con il Mercatino Agricolo della Val Graveglia, che sabato 16 e sabato 23 proporrà una ricca varietà di produzioni locali, indispensabili per la preparazione dei menu delle feste o per fare qualche originale regalo di “gusto”.

In Valle Sturla non può mancare una visita al suggestivo presepe ambientato nel Mulino monumentale di Belpiano, che accenderà le sue luci il 23 dicembre, per proseguire tutti i giorni festivi e prefestivi, fino all’Epifania.

Per chi al trekking non rinuncia neanche in inverno ed è in cerca di una vacanza più attiva, varie sono le proposte organizzate in calendario: sabato 9 e domenica 10 dicembre Escursione alla Pietra Borghese ed Escursione al Regno dei Troll e al Monte Penna, due ciaspolate proposte dal Rifugio Casermette del Penna; domenica 17 dicembre il Sentiero carsologico dell’Alta Val Graveglia, che sarà anche l’occasione per condividere un pranzo di Natale anticipato, e domenica 31 dicembre l’escursione sotto le stelle a Prato della Cipolla che si concluderà con il Capodanno in rifugio. E poi c’è la fitta rete sentieristica del Parco dell’Aveto, con percorsi di varia difficoltà, immersi nei boschi o affacciati su panorami strepitosi, anche con la neve e le ciaspole ai piedi, una vera e propria terapia benessere naturale. Qui è tutto pronto, mancate solo voi!

