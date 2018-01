Più risorse al Parco nazionale di Portofino

(R.Galeotti – Il Secolo XIX, 29/12/17) – Primo: definire i confini del Parco nazionale. Continuando a lavorare in sinergia con i Comuni di Camogli, Santa Margherita e Portofino. Perché «prima si troverà un’intesa e prima si arriverà alla firma del decreto da parte del Presidente della Repubblica con cui nascerà il nuovo Parco nazionale di Portofino, con l’unificazione della Riserva terrestre e di quella marina. Se saremo bravi arriveremo in un anno alla composizione del consiglio e alla nomina della governance. Mi impegno a convocare, già a gennaio, un incontro con Carmela Giarratano, dirigente del ministero dell’Ambiente, il ministro Gian Luca Galletti, e le istituzioni locali».

Il senatore Massimo Caleo strappa applausi nel ridotto del Teatro Sociale, gremito: autorità, il presidente e il direttore dell’Area marina di Portofino, Michele Corrado e Giorgio Fanciulli e il direttore del Parco, Alberto Girani, rappresentanti dei Parchi liguri, a cominciare da Roberto Costa, presidente di Federparchi, passando per Bettina e Stefano Mignanego, i figli di Piero Ottone al quale Caleo ha dedicato la nascita del Parco nazionale, così come in ricordo dell’ex direttore, Carlo Repetto, e la moglie, Luciana Basso, era in sala; e poi associazioni ambientaliste, Soccorso alpino, Vab, Protezione civile. Caleo spiega cosa accadrà nell’immediato futuro sotto il profilo procedurale dopo aver ripercorso la storia del Parco di Portofino.

«È grazie al senatore Caleo se possiamo festeggiare la nascita del Parco nazionale – così il sindaco di Camogli, Francesco Olivari, che con Caleo e Mario Tullo, al tavolo d’onore insieme al senatore Vito Vattuone, è stato tra i fautori più convinti della creazione della nuova realtà -. E lo facciamo al Teatro Sociale con una significativa coincidenza di date: il 23 dicembre 2016 il “Sociale” ha riaperto i battenti e il 23 dicembre 2017, con la Finanziaria, è stato approvato l’emendamento, presentato da Caleo, che sancisce la trasformazione del Parco di Portofino in Parco nazionale».

Nel tempo, ha detto Caleo, «ci sono stati diversi tentativi non andati a buon fine. Ora il clima è cambiato: vent’anni fa, a Portofino, in Piazzetta, non eravamo neppure riusciti a parlare, per via delle contestazioni. I Comuni facevano ostracismo. Adesso è grazie ai sindaci di Camogli, Santa Margherita e Portofino se possiamo brindare alla nascita del Parco nazionale». I dettagli: «Il nuovo consiglio sarà composto da otto persone, di cui quattro rappresentanti della Comunità del Parco, uno del ministero dell’Ambiente e uno dell’Agricoltura, un membro dell’Ispra e uno delle associazioni ambientaliste. Ci sarà un unico presidente, eletto d’intesa tra il ministero dell’Ambiente e la Regione.

L’Area marina avrà un comitato di gestione e porterà in dotazione le risorse che ha». In tema di risorse Caleo si è rivolto, in particolare, alle associazioni venatorie, rispondendo alle critiche: «Per la fase di avvio ci saranno 300 mila euro a disposizione ma, una volta a regime, al Parco andrà un milione di euro. Si avranno risorse in più, non in meno, come qualcuno sostiene. Per il triennio 2018, 2019 e 2020 dieci milioni in più».

R.Galeotti – Il Secolo XIX, Parco nazionale di Portofino, più risorse: ora si stabiliscano i confini