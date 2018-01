Quadri-collage da ascoltare al castello di Nervi

(L.Marchiò – La Repubblica, 05/01/18) – Immagini, suoni, suggestioni, radiografie, ritagli di realtà e confessioni ‘social’, in tempi di comunicazione 2.0: c’è questo e molto altro ancora in “Collages at an Exhibition”, variopinto vernissage della personale del poliedrico Giancarlo Morelli che verrà inaugurata stasera e resterà in mostra sino al 14 gennaio al Castello di Nervi. Quadri-collage da ‘ascoltare’, non solo vedere, giacché l’autore ha pensato bene di realizzare una colonna sonora quadro per quadro, ascoltabile tramite auricolari scannerizzando l’apposita ‘app’ per leggere il QR Code con il telefono cellulare smartphone. Una passione nata casualmente, racconta Morelli, classe ’73, un passato/presente nel mondo della musica, non solo come dj. “Trae spunto dalle vecchie fanzine punk e dalla pop-art di Warhol, oltre che da una mia naturale predisposizione alla sperimentazione e al melting pot culturale/sociale. Vivo e osservo la vita con tutti i suoi dolori e contraddizioni, un giorno ho deciso di esprimerla in questo modo. Sono io con tutte le mie emozioni. In un collage ho pure strofinato le mie lacrime, mentre piangevo. Un giorno sono andato alla Fondazione Garaventa a far vedere i miei lavori, sono piaciuti. Ed eccomi qua”.

Una inaugurazione in grande stile insomma, ma non solo: oggi la Fondazione Lorenzo Garaventa accenderà per l’ultima volta il Castello in una sorta di promenade multiculturale e artistica che durerà sino a tarda sera, non solo per presentare la mostra di Morelli bensì per ‘salutare’ la rinomata struttura dopo due anni di collaborazione con il Municipio Levante, ove la Fondazione – si legge nel comunicato stampa – ha riversato nella piccola e preziosa torretta 56 mostre, 4 rassegne di musica, teatro, arti performative e visive sotto il comune denominatore #arteperilterritorio #facciamobellanervi, oltre al restyling della piazza antistante il Castello con l’installazione delle statue di Lorenzo Garaventa, un nuovo sistema d’illuminazione e nuovi arredi, la ritinteggiatura di diverse centinaia di metri di ringhiera della passeggiata Anita Garibaldi, l’allestimento della torretta per renderla a tutti gli effetti uno spazio espositivo e la sua costante manutenzione e apertura al pubblico.

Due anni intensi intrisi di gioia e soddisfazione (e qualche ‘dolore’, come quando una tromba marina scoperchiò letteralmente la torre, nell’ottobre 2016), che si chiuderanno dunque in grande stile: sino alle 21, dj-set di sottofondo a cura di Giancarlo Morelli; dalle 21 alle 22 live set di Gedron (Duplex Ride) tra synth analogici, digitali e drum machine ultilizzate in presa diretta. Alle 22 live set di The Deep Society: atmosfere raffinate, sonorità oniriche e sperimentazioni dub nel nuovo live analogico di Valerio Visconti e Mirko Grifoni. Dalle 23, dj-set su vinile di Renato Rec Bossi di ‘Punk Is Dad’: dopo essersi avvicinato al movimento “house” a fine anni ’80, Rec inizia a impratichirsi di arte djing nel 1994, co-fondando il gruppo Rec Events e in seguito DeepArt; miscelatore di suoni con il Collettivo Plur41 è stato resident dj al Banano Tsunami, al 261 Club, al Casa Mia e partecipato a molte manifestazioni.

Ingresso libero.

