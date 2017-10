Rassegna cinematografica “Save the humans”

(Comunicato Stampa, 07/10/17) – “Save the Humans, cinema a basso impatto” è una rassegna cinematografica dedicata all’ambiente, ai cambiamenti climatici ed alle scelte sostenibili, suddivisa in sei date tra Ottobre e Novembre 2017.

La rassegna è organizzata in collaborazione tra cittadini e associazioni appartenenti a diverse realtà: AGESCI Genova 12, Associazione Abitanti Maddalena – A.ma., Arci Liguria e Genova, Associazione Scuola Daneo, Cinema Cappuccini, Labor Pace – Caritas Genova, Fiab – Circolo Amici della Bicicletta Genova, Greenpeace Gruppo Locale Genova, Terra! Onlus, OA WWF Genova CM, Teatro Altrove e UCCA.

I film e documentari in proiezione hanno l’intento di indagare alcune tra le tematiche più urgenti che come cittadini ci troviamo ad affrontare. I temi proposti hanno riscontri globali, ma hanno origini e conseguenze nel quotidiano.

Le tematiche trattate sono i cambiamenti climatici, le migrazioni, il sovra-sfruttamento delle risorse naturali, il meccanismo del consumo a tutti i costi, anche di beni non necessari, che, ad un’analisi più approfondita, si dimostrano nocivi per l’ambiente e per la salute stessa dell’uomo, oltre ad essere aggravanti del distacco tra i poveri e ricchi del mondo.

La rassegna è suddivisa in Primo e Secondo Tempo, rispettivamente nei mesi di Ottobre e Novembre.

Il Primo Tempo si terrà al Cinema Cappuccini (Piazza Cappuccini 1), co-organizzatore della rassegna. I biglietti di ingresso saranno a pagamento: 6€ intero, 5€ ridotto (under 18, over 65, universitari), 4€ tessera ACEC e soci delle associazioni organizzatrici). Per il primo appuntamento è preferibile la prenotazione. Evento facebook del “Primo Tempo”: https://www.facebook.com/events/258282414694225/

Il Secondo Tempo della rassegna si svolgerà nel mese di Novembre e sarà itinerante e gratuita in più sale Genovesi che ospiteranno le proiezioni.

Evento Facebook del “Secondo Tempo”: https://www.facebook.com/events/495169070847274

LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI PROMOTORI

