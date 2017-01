El vicepresidente Ayerdi apuesta por la cooperación entre territorios

(Navarra.es, 19/01/17) – El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha apostado esta tarde en FITUR por “establecer lazos de unión” con otros territorios a través del turismo y la gastronomía para “ofrecer, desde la cooperación y la complementariedad, productos más fuertes en los mercados nacionales e internacionales”.

Manu Ayerdi ha realizado estas declaraciones durante la presentación del Destino Hemingway, una iniciativa en la que participan los gobiernos de Navarra, Euskadi, La Rioja y Pirineos Atlánticos (Francia). Un proyecto que “no está cerrado” sino que busca incluir más agentes públicos y privados para “proponer una oferta turística completa e integral”.

El Destino Hemingway se configura por el espacio formado por Navarra, Euskadi, La Rioja y País Vasco francés (Iparralde), un territorio visitado por el escritor estadounidense Ernest Hemingway por primera vez en 1923 y al que regresó durante toda su vida para disfrutar de la “buena vida” que ofrecen estas regiones: la gastronomía, el deporte, la naturaleza, la mar, el vino, la cultura, los paisajes y sus gentes, ya que en ellas forjó grandes amistades.

Durante su intervención, el vicepresidente Ayerdi ha reconocido que “llevamos muchos años promocionando los lugares donde estuvo Hemingway, pero cada uno por su cuenta para tratar de visibilizar y atraer turistas a su territorio”. “Pero todos juntos, creando el Destino Hemingway y sumando los recursos de cada uno, tendremos mucho más que ofrecer”, ha añadido Manu Ayerdi, quien ha destacado también la oportunidad que supone de “vender nuestros territorios en mercados como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra con el respaldo de un escritor tan famoso como Hemingway”.

En la presentación de este nuevo producto turístico, que comienza a dar sus primeros pasos y del que se han editado 9.000 mapas-folletos en castellano, euskera, inglés y francés, han participado también la consejera de Desarrollo Económico e Innovación de La Rioja, Leonor González; el director gerente de Basquetour, Harkaitz Millan; y el periodista navarro Javier Muñoz y el escritor vasco Edorta Jiménez, autores del libro “Comer con Hemingway”. En el acto también han estado presentes la directora general de Turismo y Comercio, Maitena Ezkutari, el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, el director general de Turismo de La Rioja, Eduardo Rodríguez, y el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, Javier Ureña.

El Destino Hemingway en Navarra

El área formada por Navarra, Euskadi, La Rioja y País Vasco francés es el único lugar de Europa, junto con París y Madrid, al que Ernest Hemingway regresó durante toda su vida, desde 1923 hasta 1960, con excepción de los casi 20 años posteriores a la Guerra Civil ya que el escritor siempre mostró su apoyo a la causa republicana y su repulsa por la dictadura franquista.

Este es un territorio que Hemingway colocó en la literatura universal a través de obras como “Verano Peligroso” y “Fiesta-The Sun Also Rises”, de la que se cumplieron el pasado mes de octubre 90 años desde su publicación. Toda la zona se puede abarcar actualmente en coche en menos de dos horas y en ella Hemingway, quien fue galardonado con los premios Nobel y Pulitzer, disfrutó de atractivos como la pesca, los Pirineos, el mar, el vino, la pelota, los toros y, sobre todo, la gastronomía.

El Destino Hemingway en Navarra abarca lugares como Pamplona, donde el escritor quedó impresionado por las fiestas de San Fermín; el río Irati, donde pescaba y nadaba; o Lekunberri, desde donde el viaje hasta la capital navarra era para él una “delicia”. Otros enclaves son Aoiz, el puerto de Belate, Roncesvalles, la Selva del Irati, Sunbilla, Tafalla, Tudela, y los valles del Bidasoa y la Ultzama.

Otras actividades celebradas hoy en FITUR

Además de la presentación del Destino Hemingway, el stand de Navarra en FITUR ha acogido a lo largo de la jornada de hoy jueves las presentaciones de la App “Navarra a la carta” y cata de pacharán, con Patxi Uriz y Reyno Gourmet. Asimismo también se han presentado la Iglesia-fortaleza de San Saturnino: un secreto escondido en el camino de la Vera Cruz; el punto de información turística de Aratajona; y la iniciativa “Tudela, verdura todo el año” a cargo del Ayuntamiento de La Mejana.

Durante esta mañana, bajo el nombre de ‘Tres ciudades y un muro o de qué están hechas las murallas’ , el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado el proyecto de colaboración con Bayona y Hondarribia que une a las tres ciudades como destino turístico, promocionando y conectando el patrimonio fortificado, a través de iniciativas de turismo cultural y creación artística basadas en la innovación.

La Directora General de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, Maitena Ezkutari, junto con el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón y el alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu, (la representación de Bayona finalmente no ha podido estar presente) han detallado el proyecto Creacity que une a los tres municipios. A continuación se ha proyectado un vídeo centrado en las fortificaciones y tres actrices han dado protagonismo a los tres idiomas de las ciudades: castellano, euskera y francés. La presentación ha finalizado con una degustación elaborada con productos Denominación de Origen Navarra.

También esta mañana Overtrails Incoming ha presentado las rutas que unen Navarra y Euskadi, una amplia e innovadora oferta turística para conocer las tierras de la ‘Lingua navarrorum’ a través de los siglos. Los visitantes viajarán a través de su rica y milenaria cultura y disfrutarán del entorno natural, de su gastronomía, de sus castillos y murallas que les transportarán a épocas lejanas en la historia.

Y el Ayuntamiento de Olite ha dado a conocer las posibilidades turísticas que surgen a partir de la restauración de la portada de Santa María la Real que completa el patrimonio de Olite, siendo un tesoro por explorar y descubrir.

Turismo de salud, reconocimientos y magníficos caldos

Además, ayer miércoles por la tarde, organizado por la Asociación de Hostelería de Navarra, se presentó Navarra Health Tourism , la alianza médico-sanitaria más importante del norte de España. Un sector, el médico-sanitario de la Comunidad Foral, que según los últimos datos supuso en 2015 un impacto de algo más de 237 millones de euros para la Comunidad Foral, más de 3.600 empleos, cerca de 143.000 viajes y 300.000 pernoctaciones y un retorno para la Hacienda Foral de 14 millones de euros.

Tras la presentación de ‘La ruta D’Artagnan a caballo’ , el primer itinerario ecuestre europeo a cargo de la Federación Navarra de Hípica, la Federación Española de Hípica presentó la nueva web de la Marca Turismo Ecuestre España (MTEE) (www.turismoecuestre.org). Y se procedió a la entrega de más de una veintena de Acreditaciones Institucionales a organismos, entidades, empresas y profesionales que en los últimos años se han caracterizado por promocionar el Turismo Ecuestre de calidad en España y a nivel internacional. La Dirección General de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra recibió dicho reconocimiento, por su apoyo al turismo ecuestre, igual que Francisco Javier Jiménez Huarte, presidente de la Federación Navarra de Hípica durante cuatro legislaturas e impulsor de la Ruta de D’Artagnan, y Pablo Hermoso de Mendoza Galdeano, padre del reconocido rejoneador estellés, por su labor en la promoción del turismo ecuestre del que fue uno de sus pioneros.

La primera jornada en el stand de Navarra concluyó con una cata de una selección de los mejores vinos de la D.O. Navarra, organizada por el Consejo Regulador Denominación de Origen Navarra. Los participantes en la cata pudieron saborear una selección de premiados en un concurso oficialmente reconocido por el Ministerio de Agricultura y son los embajadores de la D.O. Navarra en sus acciones de divulgación.

Los caldos que se disfrutaron fueron Inurrieta Mediodía 2015 de Bodegas Inurrieta (Mejor Vino D.O. Navarra Rosado), Baluarte Roble 2014 de Bodegas Gran Feudo (Mejor Vino D.O. Navarra Tinto Roble), Señorío de Sarría Crianza 2012 de Bodegas de Sarría (Mejor Vino D.O. Navarra Tinto Crianza), Príncipe de Viana Chardonnay fermentado en barrica 2015 de Bodegas Príncipe de Viana, uno de los Mejores Vinos D.O. Navarra Blanco Madera, y dos de los Mejores Vinos D.O. Navarra Tinto Madera: Señorío de Andión 2010 de Señorío de Andión y El Chaparral de Vega Sindoa 2014 de Nekeas.

Rutas y senderos

Durante la segunda jornada de FITUR el stand de Navarra acoge otras ocho presentaciones. La Mancomunidad de Sakana dará a conocer un plan de rutas con el que el turista descubrirá el valle de Sakana a través de una red de senderos singulares, de calidad y bien señalizados que atraviesan bosques y paisajes milenarios y están complementados con una buena gastronomía, alojamientos rurales, productos locales y empresas de actividades turísticas.

La naturaleza seguirá siendo la protagonista a lo largo de la mañana con la presentación de la Red de senderos GR a cargo de Baztan-Bidasoa Turismo y la Federación Navarra de Montaña, que ha realizado diversos trabajos de mantenimiento y actualización de senderos GR-11 y GR-12 en la comarca de Baztan-Bidasoa, así como la apertura de dos nuevos e interesantes enlaces (el Treking Bidasoa y el GRT Kulunka), totalizando una red de unos 200 kilómetros.

Además, Orbela mostrará las novedades de la Ruta de los Contrabandistas del Bidasoa , que después de tres años de su puesta en marcha va a ofrecer a partir de 2017 la posibilidad de realizarla con guía de montaña para grupos organizados. Por su parte, la Asociación Tierras de Iranzu presentará las Ecorrutas Teatralizadas por Tierras de Iranzu , un gran proyecto en el que los visitantes podrán disfrutar de tres recorridos teatralizados que ponen en valor el gran patrimonio natural y cultural de la zona.

Por otro lado, el Club Trikideak se hará cargo de la presentación de la ‘Half Triatlón Pamplona’ que será Campeonato de España de triatlón de media distancia, Campeonato Navarro de triatlón de media distancia, prueba perteneciente a la copa de España de media y larga distancia , al circuito de Euskalherria de triatlón y al circuito Navarro de triatlón.

