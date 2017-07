Pierre Oteiza, l’ambassadeur de son pays et du bon goût

(J.Aubert – Aqui.fr, 15/07/17) – Un homme. Une vallée. Un pays. Oteiza, Les Aldudes, le Pays Basque. S’il est un homme qui peut incarner son pays, les valeurs et la culture qui s’y attachent, c’est assurément Pierre Oteiza. Ce second week-end de juillet, il fêtait chez lui, au milieu des siens, de son équipe, de ses amis, les 30 ans d’une maison, d’une épicerie originelle, d’une entreprise qui allait devenir un haut lieu des saveurs du pays basque… mais bien plus que cela, l’expression d’une idée qui, aujourd’hui, a fait plus que son chemin, un concept qui s’est imposé: produire des aliments de qualité sur un terroir et rencontrer une clientèle à la recherche d’authenticité.

Pierre Oteiza, fils d’éleveur a eu l’intuition que le porc basque, en voie de disparition et même condamné par les registres officiels, méritait de figurer au tableau d’honneur d’une production qui n’a rien à voir avec l’autre, industrielle, à grande échelle et cela d’autant plus qu’elle avait une histoire. Et que le “kintoa” aimait beaucoup galoper dans la montagne, y faire du muscle, croquer quelques chataîgnes ou glands et raviver l’histoire d’une vallée qui s’enfonce dans cette Navarre espagnole où l’on aborde, avec le sentiment merveilleux de toucher au “bout du monde”.

Il faut avoir vu Pierre Oteiza monter sur les contreforts qui dominent la vallée des Aldudes, arriver au bord du vaste enclos où les “kintoa” vivent leur vie à l’air libre, frapper dans ses mains et être entouré d’une compagnie noire et blanche puis, embrasser de la main ce bel espace des Aldudes en contrebas et vous confier, avec une fierté contenue, le bonheur d’être de là, d’en être, et de contribuer à faire vivre ce pays qui est le sien… Pour autant, ne croyez pas qu’il n’ait de la vie et du monde qu’une vision réduite à ce périmètre. L’homme qui a développé toute une déclinaison de charcuteries, avec au sommet un jambon exceptionnel, ne l’a pas fait seul; il a entraîné d’autres producteurs et charcutiers du pays et il est parti à la conquête des salons et des villes et, depuis quelque temps, du vaste monde. Du Japon au Canada, en passant par Hong Kong par exemple. Nous revient cette rencontre avec un couple de japonais, magnifiques de civilisation, émerveillés de rencontrer, chez lui, l’homme que nous n’avons jamais vu quitter son béret, ni renoncer à ce sourire de bienvenue dont il ne se départit jamais.

Des Aldudes à ce vaste monde Pierre Oteiza a, d’ailleurs, fait plus que porter les couleurs de sa vallée; il a illustré avec quelques autres figures de cette Aquitaine, devenue Nouvelle Aquitaine, le patrimoine extraordinaire des appellations et Indications Géographiques Protégées qui sont à la source d’une agriculture à haute valeur ajoutée que la grande région se réjouit de posséder pour y maintenir des jeunes et créer des emplois.

Aqui.fr, Pierre Oteiza, l’ambassadeur de son pays et du bon goût