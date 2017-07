Un million en route vers les Fêtes de Bayonne

(PresseLib, 26/07/17) – La 85ème édition Fêtes de Bayonne se déroulera du 26 au 30 juillet. Avec au programme plus d’une centaine de bals, concerts, animations et spectacles, tous entièrement gratuits.

Et un retour « à la normale » après les attentats de l’an dernier, avec les temps forts et incontournables des Fêtes, comme la cérémonie d’ouverture, le lancer des clefs, et la Journée des enfants, dont c’est le retour.

Naturellement, tout le monde sera le mercredi 26, dès 21h50 sur la place de la Liberté, pour la cérémonie d’ouverture, l’apparition du roi Léon et le jeter des clefs.

Et à partir de 22h, on pourra profiter des sons rocks du groupe espagnol Celtas Cortos, qu’on est ravis de revoir pour une soirée d’ouverture qui avait été escamotée l’an dernier, tout le monde ayant en tête la tragédie niçoise du 14 juillet.

Programme du mercredi 26 juillet

7h15 à 7h45 – Marche du festayre, du phare de Biarritz au quai de Lesseps (Saint-Esprit)

9h40 à 12h30 – 18e Foulée du Festayre, de Biarritz à Bayonne.

10h à 13h – Championnat du monde de l’omelette aux piments, au Carreau

des Halles

11h à 12h – Inauguration du trinquet Jean-Marie Mailharro

11h30 à 19h : La Nive en fête, course de pirogues, ponton de l’Aviron Bayonnais et Nive

18h30 à 23h – Master des Fêtes pelote basque, au trinquet Jean-Marie Mailharro

20h à 21h50 – Concert de l’Harmonie bayonnaise, place de la Liberté

21h50 à 22h30 – Cérémonie d’ouverture des Fêtes avec apparition du Roi Léon, lancer des clés et mascleta (feu d’artifice sonore), place de la Liberté

22h30 – Scène festive et bals : Celtas Cortos, Dj Set avec Dj Bobkat et Mc Yoss

Le jeudi 27 sera donc de nouveau consacré aux enfants. Avec tout d’abord une initiation à la pelote, au trinquet Jean-Marie Mailharro, des dianas et animations itinérantes, avec bandas, gaiteros et txistularis, une matinée Choco Yamboun de Betioak et une course en sac de cacao avec l’Académie du chocolat.

Suivront les défilés, tel celui des géants de la cour du roi Léon, ou des petits géants avec Besteak. Et même un concours de lancer d’espadrille (porte d’Espagne). Et le soir, un spectacle avec Bidaia, suivi d’un bal public avec Arpège.

Programme du jeudi 27 juillet

9h à 12h – Initiation à la pelote basque pour les enfants, au trinquet Jean-Marie Mailharro

10h à 19h : Dianas et animations musicales itinérantes (bandas, gaiteros, txistularis), centre-ville

10h à 12h : Matinée Choco Yamboun de Betisoak, course en sac de cacao avec l’Académie du Chocolat, rue de Gosse

10h à 12h – Défilé des géants de la cour du Roi Léon, de la place Jacques Portes à la place de la Liberté.

10h30 à 11h45 : Encierro txiki, de la place Paul-Bert au réduit

12h – Réveil du Roi Léon, place de la Liberté

12h à 18h – Animations pour les enfants, à la Poterne.

12h30 à 14h30 – Chœurs basques, place de la République.

12h30 à 13h30 : Musikaldia au Musée basque ; chœurs basques Buhaminak et Lagunt eta maita, place de la République ; chœurs basques Pottoroak, Haiz Egoa et Argileak, place Jacques-Portes

17h à 19h – Courses de vaches, place Paul-Bert.

17h30 – Concours de lancer d’espadrilles, porte d’Espagne.

18h30 à 23h – Master des Fêtes de pelote basque, au trinquet Jean-Marie Mailharro

A partir de 20h – Scène festive et bals : Dj Set Dj Bobkat et Mc Yossi, au Carreau des Halles ; Dj Set avec podium mix live et Ceux qui marchent debout, place Paul-Bert ; Jazz Spirit, The Rix’tet, Get 7 Brass Band, place de la République

Le vendredi sera consacré aux associations, avec un défilé tamborrada Erro Bat, des concerts avec les chœurs Aizkoa et Lauhaizetara, une course de vaches (6 euros) place Paul Bert, de la pelote à Jean Dauger, et de la musique le soir sur les places Paul Bert, République et Liberté.

Le samedi, c’est la Journée des Traditions, avec en ouverture l’Open de golf, de la pelote, puis le défilé de la cour du roi, tandis que les paras du 1er RPIMa sauteront sur l’Adour, devant la mairie. De 12 à 19h aura lieu le Tournoi de rugby des sept provinces (à Christian Belascain), sans oublier tournoi de pétanque, concerts, courses de vaches, régates et corrida à cheval, aux Arènes. La journée prendra fin avec un défilé des chars et des bandas, lors du Corso lumineux.

Enfin le dimanche, c’est la Journée de Pampelune, avec la messe des familles à 10h30, à Saint-Esprit et à 11h celle des Bandas, à Saint-André. A 16h30 aura lieu le départ de la cavalcade taurine et à 18h30 débutera la corrida des Fêtes, aux Arènes Marcel Dangou. De 22h à minuit défileront les chars du corso, puis de minuit à 2h, se déroulera la cérémonie de clôture des Fêtes, avec le grand feu d’artifice et le départ du roi Léon.

De belles et bonnes fêtes en perspective !

