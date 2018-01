Recyclage. La Chine ne veut plus être la poubelle du monde

(Yuan Yuan – Courrier International, 24/01/18) – Le 28 mars 2005, l’entreprise britannique de traitement des déchets Grosvenor Waste Management, implantée dans le Kent, expédie par bateau un millier de tonnes de “papiers usagés propres”, emballés par ses soins et répartis dans cinquante conteneurs. Le navire, parti du port de Felixstowe en Angleterre, entame un long voyage à travers l’océan Atlantique puis le canal de Panama, qui doit le mener en Chine.

Cependant, alors que l’énorme porte-conteneurs a parcouru à peine 163 miles, il est arraisonné par la police néerlandaise. Après avoir ouvert les conteneurs, elle constate qu’ils sont en réalité remplis de déchets souillés et non triés tels que des sacs en plastique, des piles électriques, des canettes ou encore des vieux vêtements. Le navire ne peut pas poursuivre sa route et est consigné dans le port de Rotterdam. [D’autres cargaisons de Grosvenor étaient destinées à l’Inde et à l’Indonésie. Jugée en Grande-Bretagne en 2007 pour exportation illégale de déchets non recyclables, la société a plaidé coupable et a été condamnée à payer une amende de 55?000 livres.]

Le jeu du chat et de la souris se poursuit

Ce contrôle surprise a, pour la première fois, ouvert les yeux des Chinois sur les “ambitions commerciales” de certains individus en termes de recyclage des déchets étrangers.

Depuis cette affaire, douze années se sont écoulées, mais le petit jeu du chat et de la souris se poursuit : des porte-conteneurs chargés de milliers de tonnes de déchets quittent les ports, et quand ils abordent les côtes chinoises, ils parviennent à échapper à la vigilance des douaniers grâce à de fausses déclarations, à la dissimulation de la cargaison frauduleuse derrière d’autres produits, ou, carrément, en contournant la douane.

Selon les règlements officiels, l’importation de certains déchets solides est autorisée sur le territoire chinois, et porte sur des volumes croissants. Il s’agit de produits valorisables destinés à constituer des matières premières industrielles : essentiellement des plastiques usagés, des papiers et cartons, des produits en caoutchouc ou des scories issues de la fusion de métaux rares. D’autres déchets solides, que l’on n’a pas le droit d’importer, font pourtant l’objet d’un grand intérêt.

155 000 emplois américains sont en jeu

Selon l’Institute of Scrap Recycling Industries [ISRI, qui regroupe les professionnels américains du recyclage], la Chine a importé des États-Unis l’équivalent de 5,6 milliards de dollars de métaux usagés en 2016. Et 155?000 emplois américains dépendent des exportations de déchets en Chine, précise la présidente de l’ISRI, Robin Wiener.

En septembre 2014, l’International Solid Waste Association [ISWA, Association internationale des déchets solides] a publié un rapport intitulé : “Marché mondial du recyclage des déchets plastiques, le cas de la Chine”, dans lequel on peut lire :

les importations de déchets plastiques en Chine se sont envolées entre 2006 et 2012, passant de 5,8 millions de tonnes à 8,9 millions, soit une augmentation de 66 %”.

La Chine est actuellement le plus gros importateur mondial de déchets solides, avec des volumes annuels équivalents à 56 % de la production mondiale de ces déchets. En 2016, elle a par exemple importé 7,3 millions de tonnes de plastiques, pour une valeur de 3,7 milliards de dollars.

Ces gigantesques opportunités commerciales ont aiguisé l’appétit de personnes peu scrupuleuses. D’après l’enquête réalisée par une organisation internationale, plus de 50 millions de tonnes de déchets dangereux seraient acheminées chaque année des pays développés vers des pays en voie de développement d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud, la Chine étant la principale victime de ce genre de pratiques.

Certains médias ont fait les calculs suivants : les déchets illégalement importés en Chine se négocient 140 dollars [114 euros] la tonne, dont 10 dollars pour les intermédiaires. Avec les frais divers, en particulier les droits d’importation, le coût réel de la tonne de déchets illégaux tourne autour de 1?000 à 1?100 yuans [125 à 140 euros]. Or, après avoir été triés, les papiers usagés se revendent environ 2?000 yuans la tonne, les plastiques comme les bouteilles d’eau et de lait, entre 7?000 et 10?000 yuans la tonne, et les produits en aluminium tels que les canettes, autour de 4?000 yuans.

La mise de départ est multipliée par dix

Dans le secteur du recyclage du textile, les profits sont encore plus extraordinaires. Les négociants chinois achètent les déchets étrangers illégalement importés 100 à 200 yuans la tonne quand ils sont surtout composés de vêtements usagés. Après les avoir bien triés, ils peuvent ensuite les revendre 2 yuans le kilo. Et une fois déduit le coût de la main-d’œuvre, ils réalisent encore des marges énormes. Même si, au final, près de la moitié des vieux vêtements ne sont pas vendables et finissent à la poubelle, ils parviennent en général à multiplier par 10 leur mise de départ.

Qu’est-ce qui permet aux différents maillons de cette chaîne d’importation illégale d’exister? Comment tout cela fonctionne-t-il?

En matière de gestion des déchets solides, les pays développés d’Europe et d’Amérique ont des règlements très différents, mais de manière générale, le contrôle de leur exportation obéit à un certain laxisme. Ainsi, pour importer des déchets du Royaume-Uni, le processus est simple.

Première démarche : obtenir une autorisation (coefficient de difficulté : 1).

Si la loi britannique considère comme illégale l’exportation de déchets contaminés, en revanche, l’exportation de déchets recyclables “mélangés” ne pose pas de problèmes. Il suffit aux entreprises, qui ne sont soumises à aucun contrôle particulier, d’apposer une étiquette “papiers usagés” sur les balles de déchets pour pouvoir obtenir facilement l’autorisation requise.

Le retour à vide des navires constitue un gaspillage

Deuxième démarche : trouver un porte-conteneurs (coefficient de difficulté : 1)

Selon des statistiques de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 85 % des marchandises (en termes de valeur) échangées dans le monde sont transportées par voie maritime. Du fait du déficit de la balance commerciale des pays occidentaux avec la Chine, les navires disponibles ne manquent pas?! En effet, une grande partie des marchandises produites en Chine sont exportées vers l’Europe ou l’Amérique, mais rares sont les bateaux qui peuvent revenir en Chine avec une cargaison de valeur égale.

Le retour à vide de ces navires constitue assurément un gaspillage. De fait, “il est courant que des porte-conteneurs rentrent en Chine avec une pleine cargaison de déchets”, indique l’ancien sous-secrétaire d’État britannique à l’Environnement, Ben Bradshaw.

La Chine a depuis longtemps une balance commerciale excédentaire avec les pays développés [pour 2017, l’excédent est de 276 milliards de dollars avec les États-Unis et de 127 milliards de dollars avec l’Union européenne]. C’est ce qui explique le problème des porte-conteneurs susceptibles de rentrer à vide – et c’est ce qui a favorisé l’apparition d’une zone grise de transferts illégaux de déchets.

Les déchets chinois sont onéreux

En Chine, le tri sélectif n’est pas encore au point et n’est pas appliqué avec assez de rigueur. De ce fait, le coût de la récupération et du recyclage des déchets est élevé, ce qui constitue une autre cause de l’essor des importations illégales de déchets. La faible sensibilisation de la population chinoise à l’importance du tri explique la présence fréquente, dans les déchets collectés, d’ordures ménagères résiduelles et même de déchets médicaux mélangés à de vieux papiers ou à des objets en plastique.

Par ailleurs, les petits récupérateurs ambulants, qui sont un maillon important de la chaîne de traitement des déchets, n’ont pas une très bonne connaissance des exigences en matière de tri. Tout cela a une incidence directe sur le taux et la qualité du recyclage en Chine, qui restent peu élevés.

Comme nous avons pu le constater, c’est le caractère peu réutilisable et onéreux des déchets chinois qui pousse un nombre non négligeable d’entreprises chimiques à délaisser l’offre de proximité au profit de ce qui vient de loin. Une personne interrogée dans le cadre de notre enquête constate amèrement :

Cela ne coûte qu’environ 1?400 yuans pour importer [légalement] une tonne de plastique aux normes, contre 5?000 yuans pour acheter du plastique chinois.

Après avoir été adopté le 18 avril 2017 par le groupe central du Conseil des affaires d’État (CAE) en charge de l’approfondissement de la réforme globale lors de sa 34e réunion, le “Plan d’application pour l’interdiction de l’importation de certains déchets et la promotion d’une réforme du système de contrôle des importations de déchets solides” a été publié le 27 juillet par la Direction générale du CAE. Il prévoit l’interdiction, fin 2017 au plus tard, de “toute importation de déchets solides présentant des risques importants pour l’environnement et pour la santé de la population tels que les déchets plastiques issus de la vie courante, les vieux papiers non triés, certaines matières textiles et des déchets provenant de la fabrication de l’acier (contenant notamment des résidus de vanadium).

D’ici fin 2019, la Chine arrêtera d’importer les déchets solides pouvant être remplacés par des produits locaux.

Mais pourquoi vouloir interdire l’importation de ces déchets qui répondent à un besoin de l’industrie et des entreprises, et que les porte-conteneurs peuvent avantageusement transporter?

Cette décision s’explique surtout par une volonté de protéger l’environnement, car les opérateurs chargés du traitement des déchets importés illégalement ne prennent pas de mesures adéquates pour un recyclage écologique. Selon notre enquête, nombre d’entre eux sont des entreprises polluantes, implantées de façon anarchique et ne respectant pas la réglementation. Certaines ne sont même pas dotées d’installations de dépollution, et l’environnement proche est gravement contaminé par leurs rejets. Les déchets importés illégalement peuvent également être porteurs de substances toxiques nocives comme des virus ou des bactéries, susceptibles de contaminer directement le personnel des entreprises concernées.

Le 18 juillet dernier, la Chine a donc officiellement notifié à l’OMC son intention de stopper l’importation de 24 types de déchets appartenant à 4 classes avant la fin de l’année 2017. Dans le document communiqué à cette organisation, le ministère chinois de l’Environnement explique : “Nous constatons que de grandes quantités d’ordures souillées et de détritus dangereux sont mélangées à des déchets solides recyclables, ce qui entraîne une forte pollution de l’environnement en Chine.

Afin de prote´ger l’environnement et la sante´ publique, il est urgent de procéder à une révision de la liste des déchets solides dont l’importation est autorisée et d’interdire l’entrée sur notre territoire des déchets solides les plus polluants.”

Yuan Yuan – Courrier International, Recyclage. La Chine ne veut plus être la poubelle du monde