Antiprix: pour rire ou agir

(J.C.Bott – Tribune de Genève, 01/12/17) – Cette année, ils sont 31 à être en lice. Trente et un candidats prêts (ou non) à être consacrés par le Grand Prix du maire de Champignac, décerné par les lecteurs de la revue satirique La Distinction. Comme chaque année depuis 1988, il s’agit surtout de représentants politiques et de journalistes, mais aussi de quelques personnalités publiques dont le sens de la formule aura brillé durant l’année. Prenez Marius Robyr, ancien chef de la Patrouille des Glaciers et qui s’occupe aujourd’hui de l’organisation des courses de ski alpin dans la station de Crans-Montana. Le 7 janvier dernier, inspiré, le Valaisan se lâchait devant les caméras de la RTS: «J’aimerais qu’à Crans-Montana, toute la Suisse romande se mobilise, y compris la Suisse allemande!» Une langue qui fourche et c’est le drame. Le grand jury du Champignac n’attend que ça. Marius Robyr est le candidat numéro 8 à la succession de la journaliste du Temps Céline Zünd, honorée en 2016 pour «Son décès complique le travail de la police, qui n’a pas pu l’interroger». Le Champignac n’est qu’un prix satirique. Et ne cherche donc pas à faire bouger les lignes. Il revient année après année et fait sourire à chaque fois. Pour les Genevois, il rappelle le Prix Genferei, lequel rend hommage à la genevoiserie la plus marquante des douze mois écoulés. Dernier «vainqueur» en date: le conseiller d’État Luc Barthassat, primé au printemps pour le troisième échec dans la votation sur la hausse des tarifs des Transports publics genevois (TPG).

Ces deux prix-là ne déçoivent jamais et suscitent toujours une rigolade sans méchanceté. Ce sont des «antiprix» comme il y en a tant. Certains se sont en effet spécialisés dans la récompense du pire. On pense aux Gérard de la télévision, qui se moquent gentiment de ce que le paysage audiovisuel français produit de pire. Il y a ceux qui s’amusent de leur nomination et ceux qui s’en énervent. Ceux qui viennent récupérer en mains propres le parpaing doré qui leur est décerné et ceux qui, au mieux, boudent la cérémonie.

Moyen d’action militante

Mais loin du show-business, les antiprix peuvent devenir un instrument d’action collective pour les mouvements sociaux. Rien qu’à Genève, durant le mois de novembre, on signale de nouveaux primés. Ou plutôt dénoncés. En tête, le chantier de l’Étang, à Vernier, récompensé par le syndicat Unia du Prix du fumier 2017. «Normalement, les prix sont décernés pour primer l’excellence. Mais là, l’entreprise Gestrag SA a atteint l’excellence en matière de mauvaises pratiques sur son chantier», lance José Sebastiao, secrétaire syndical en charge de la construction, ciblant notamment la généralisation des contrats d’intérimaires sur le chantier. «Donner un prix attire l’attention des autorités, de la population. Cela frappe les esprits. C’est une démarche nouvelle pour nous. Mais nous allons sûrement recommencer.»

Car porter une cause et en faire parler est un défi. Les stratégies d’action sont multiples. Des plus conventionnelles (comme les conférences de presse ou la distribution de tracts) aux plus originales. Pour sortir du cadre, le Collectif d’associations d’habitant-e-s et de quartiers de Genève a mis sur pied cet automne L’Autre Concours de l’immobilier, invitant le public à voter pour «la spéculation la plus lucrative» ou «la surélévation la plus ébouriffante». Brigitte Studer, membre de l’Association des habitants du quartier des Pâquis, détaille la démarche: «Nous avions déjà organisé des assises, des débats, une manifestation. Avec le concours, c’était une nouvelle façon d’évoquer les réalités de l’immobilier à Genève. Cela nous a permis de faire connaître nos propositions à un autre public. Nous devons utiliser d’autres outils de communication, c’en était un.» Le parallèle avec le Champignac s’arrête donc à l’ironie du prix attribué. D’ailleurs, le jury de celui-ci rejette le qualificatif d’«antiprix»: «Le Champignac est un prix d’encouragement qui vise à aider les lauréats à persister dans la voie qu’ils ont choisie», fait savoir Jean-Frédéric Bonzon, rédacteur pour La Distinction. Pas sûr qu’Unia soit dans le même esprit. (TDG)

