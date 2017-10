Bottiglie di acqua minerale contraffatta

(E.Bonini – Eunews, 25/04/17) – Quanto vale il falso “made in” e il cibo contraffatto? Tanto, tantissimo, cifre da capogiro. Europol e Interpol hanno sequestrato alimenti alterati per un valore complessivo di 230 milioni di euro, e in soli quattro mesi. Opson VI, la vasta operazione condotta dall’1 dicembre 2016 al 31 marzo 2017, ha portato alla confisca di 9.800 tonnellate e oltre 26,4 milioni di litri di cibi e bevande “potenzialmente nocive” per la salute umana. Alcolici, acqua minerale, dadi, sughi già pronti, olio d’oliva, frutti di mare, e persino prodotti di lusso come il caviale: non c’è categoria di cibo che si salvi dalle contraffazioni. La maxi-operazione è stata condotta in 61 Paesi, 21 dei quali Ue, per operazioni a tappetto che ha visto più di 50mila perquisizioni e controlli in negozi, mercati, porti, aeroporti, siti industriali.

“Opson VI ha confermato la minaccia rappresentata dalla frode alimentare, che riguarda tutti i tipi di prodotti in tutte le regioni del mondo”, spiega Chris Vansteenkiste, capo della sezione per i crimini contro la Proprietà intellettuale di Europol. Nel condurre le operazioni “abbiamo visto alcune nuove tendenze, come l’acqua minerale contraffatta”. Il triste primato spetta all’Italia, dove i carabinieri dei Nas, in collaborazione col ministero della Salute, hanno sequestrato nel Lazio 266mila litri di acqua minerale, l’equivalente di oltre 29.550 confezioni da sei bottiglie da un litro e mezzo. Si tratta di un’attività di frode che ha visto attingere illegalmente a fonti d’acqua minerale di noti marchi commerciali, ma con bottiglie non autorizzate e irregolarmente etichettate come se fossero normali partite autorizzate.

Sempre in Italia, in Toscana, i carabinieri hanno smantellato una rete di produzione e smercio di falso vino rosso Igp. In Portogallo l’Autorità per la sicurezza alimentare ha sequestrato 311mila confezioni di tonno in scatoli, chiuso in lattina senza aver rispettato regole e standard di sicurezza e sanitari. In Spagna sono stati tolti dal mercato 530 chili di molluschi spacciato come provenienti dal Portogallo e “inadatti al consumo umano”. Ancora, continua Europol, in Francia sono stati sequestrate 179mila confezioni di vari prodotti contraffatti, mentre in Germania oltre una tonnellata di nocciole tritate hanno rivelato contenere arachidi. Infine in Grecia sono stati individuati e fermati 1.500 litri di alcool di contrabbando (whishy e vodka). Un rapporto dettagliato verrà pubblicato nelle prossime settimane.

