Epifania, dalla Spagna all’Irlanda in giro per il mondo

(Ansa, 03/01/18) – E’ finalmente arrivato il 2018 e per cominciare subito con il piede giusto quale migliore occasione dell’Epifania per partire? co Volagratis.com alla scoperta delle tradizioni più divertenti per celebrare l’Epifania.

I cortei dei Re Magi in Spagna – In Spagna l’Epifania sarà un vero divertimento per grandi e piccini: si svolgono infatti festosi cortei di Re Magi che portano doni natalizi ai bambini meritevoli. Per questo, fuori le porte di casa potrete imbattervi in leccornie e bevande lasciate per il loro ristoro, oltre ad una scarpa dove i tre re potranno lasciare i tanto attesi regali.

Danimarca, tra il freddo e i dolci natalizi – Se non temete il freddo, non perdete l’occasione di volare in Danimarca e di vivere l’atmosfera delle feste, assaggiando dolci tipici natalizi come i biscotti alla vaniglia chiamati pebbernødder, i klejner fritti, i dolci al miele, le palline al rum.

Giovani Re Magi per le strade ungheresi – In Ungheria per l’Epifania potrete incontrare dei giovanissimi Re Magi: il 6 gennaio infatti i bambini si travestono da Gaspare, Melchiorre, Baldassarre e sfilano per le strade portando con sé un presepe e bussando di porta in porta per ricevere in cambio qualche moneta.

Janeiras, i canti in Portogallo – Pronti a cantare e ballare? In Portogallo il giorno dell’Epifania, detto “Dia de Reis”, cioè “Giorno dei Magi”, segna la fine delle festività con le “Janeiras”, canti tradizionali che vengono intonati per le strade o nelle chiese per augurare un Felice Anno Nuovo.

Malta, tra presepi e concerti – Concerti, spettacoli, presepi artistici: a Malta sono tanti gli appuntamenti da non perdere per godersi al meglio gli ultimi giorni di festa!

Francia e Belgio, buon appetito con la Galette de rois – Se volate in Francia o in Belgio, in occasione del 6 gennaio non dimenticate di assaggiare la Galette de rois, torta a base di mandorle che nasconde una piccola fava: chi sarà il fortunato a riceverla nel piatto durante la spartizione delle fette, verrà decretato re o regina per la giornata.

Repubblica Ceca, ai bambini dolci e biscotti – L’Epifania non solo segna la fine delle feste natalizie, ma è anche l’inizio del periodo di Carnevale: in Repubblica Ceca è tradizione che i bambini si vestano come i tre Re Magi e vadano in giro per le case del quartiere a portare sorrisi e allegria. In cambio ricevono dolci e biscotti.

Gran Bretagna, la Dodicesima Notte e gli spiriti dell’agrifoglio – In Gran Bretagna è noto il detto “Epifania tutte le feste si porta via” e quella 6 gennaio viene chiamata la “Dodicesima Notte”. Secondo la leggenda in questa occasione si risvegliano spiriti pazzerelli che si nascondono nell’agrifoglio per fare scherzi ai mal capitati!

Grecia, la benedizione delle acque per cacciare gli spiriti maligni – In Grecia l’Epifania è considerata una grande festa religiosa e celebra il battesimo di Gesù: in questa occasione l’acqua viene benedetta e purificata per allontanare gli spiriti maligni dalla terra.

In Germania Epifania tra le case – In Germania in occasione dell’Epifania si svolge la tradizionale cerimonia di benedizione delle case: subito dopo la Santa Messa i preti girano di casa in casa, intonando canti tipici e raccogliendo offerte. I bambini delle case prescelte segnano con dei gessetti l’uscio dell’abitazione per indicare il passaggio della benedizione avvenuta.

Irlanda, l’Epifania è il Natale delle donne – In Irlanda a festeggiare sono soprattutto le donne: il giorno dell’Epifania è conosciuto in gaelico irlandese come Nollaig na mBean, il “Natale delle donne”. Così, le donne tradizionalmente si prendono si dedicano alle amicizie e al divertimento, mentre figli e mariti si occupano di disfare le decorazioni natalizie. Una vecchia credenza irlandese racconta infatti che bisogna smontare tutte le decorazioni e gli addobbi il 6 gennaio, altrimenti si rischia di andare contro alla sfortuna.

Olanda, l’atmosfera delle feste – In Olanda l’Epifania non viene festeggiata e il 6 gennaio è un giorno lavorativo come un altro: tuttavia, può essere un’ottima occasione per godersi la bella città di Amsterdam ancora avvolta dall’atmosfera natalizia!

