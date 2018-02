L’alcool: l’allié pour parler une langue étrangère?

(Courrier International, 30/01/18) – D’après la BBC, pour se faire comprendre dans une langue étrangère, il faut arriver à se débarrasser de son anxiété. Citant une étude récente de l’université de Maastricht, le site d’information anglais suggère qu’une boisson alcoolisée – et la confiance accrue qu’elle génère – peut réellement améliorer votre performance dans une langue seconde.

Pour les besoins de cette étude, une cinquantaine d’élèves allemands aux Pays-Bas durant un échange universitaire se sont vu attribuer soit un verre de vodka (d’une unité d’alcool, soit 10 grammes d’alcool pur), soit un verre d’eau, puis ont dû débattre en néerlandais sur un sujet controversé. Résultat : ceux qui avaient ingéré de l’alcool parlaient néerlandais avec plus de facilité.

Jessica Werthmann, coauteure de l’étude, s’attendait à des résultats différents. Elle explique à la BBC :

“Quand nous avons commencé cette étude, nous nous attendions à ce qu’en vérité seules les personnes ayant bu perçoivent réellement une amélioration (au moment de parler une langue étrangère), mais que les données objectives démentent cette idée. Il s’avère que c’est exactement l’inverse.”

Les responsables de l’étude tentent de ne pas tirer de conclusions générales, car ils se basent sur un petit échantillon de population et comparent deux langues (l’allemand et le néerlandais) différentes mais proches. Mais des résultats analogues avaient été trouvés dans une étude plus ancienne, qui testait la prononciation d’anglophones en thaï.

Moins anxieux mais pas plus performant

Alors comment expliquer la corrélation entre alcoolémie et compétence linguistique?? Si l’alcool diminue la concentration et les capacités motrices et cognitives, il diminue également l’inhibition. Comme l’explique la BBC, l’anxiété empêche souvent les individus de s’exprimer calmement, et l’alcool crée une atmosphère “détendue”.

Cependant, Fritz Renner, également coauteur de l’étude, ajoute que l’alcool ne devrait pas être perçu comme un amplificateur de performance.

“Nous ne voulons pas minimiser les effets négatifs de la consommation d’alcool. Ils l’emportent nettement sur les éventuels effets positifs à court terme que nous constatons dans des conditions de laboratoire contrôlées.”

De plus, la supposition que plus un individu boit plus il sera à l’aise dans une seconde langue est erronée. Kate Price, une Britannique vivant à Berlin, explique qu’il y a certainement un effet de parabole :

“Avec une boisson, on devient plus confiant?; deux verres, on se sent éloquent?; mais après trois verres, on commence probablement à glisser de l’autre côté de la courbe.”

Courrier International, L’alcool : l’allié pour parler une langue étrangère?