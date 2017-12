Navartur e le iniziative dedicate alla Eno-Gastronomia a Pamplona (Spagna)

(A.Cacciola Donati – Onda International, 06/12/17) – Navartur, a Pamplona dal 23 al 25 di febbraio 2018, rappresenta la migliore vetrina per raggiungere i viaggiatori di Navarra e del nord della Spagna. Una grande fiera del Turismo ed una porta aperta su di un mercato potenziale di estremo interesse e di alto potere acquisitivo, quale il mercato di Navarra e dei Paesi Baschi. Inoltre, per rispondere alle migliori aspettative, presentiamo un’attraente agenda professionale: Congresso Internazionale di Turismo Gastronomico e un importante Workshop con tour operator tedeschi, specializzati nel turismo gastronomico.

La 12ª edizione del Navartur (2017) è stata un grande successo:

– 39.512 visitanti, un 25% in più dell’edizione anteriore.

– Nuove destinazioni si sono incorporate per la prima volta all’offerta turistica della fiera: Cáceres, La Rioja, Senegal, Perù, Zimbabwe, Cipro, Scozia, Austria, Francia, Croazia, etc. …”. * La partecipazione di 150 espositori in rappresentanza di circa 350 enti e imprese.

The Business of GASTRONOMY TOURISM

Il Iº Congresso Internazionale di Turismo Gastronomico se celebrerà a Pamplona, i giorni 22 e 23 di febbraio 2018. In Navarra, con una gastronomia avente una personalità propria in grado di offrire il giusto equilibrio tra la tradizione e la nuova cucina.

Negli ultimi anni la gastronomia si è convertita in un elemento indispensabile per conoscere la cultura e il modo di vivere di un territorio. La gastronomia rappresenta un’opportunità per dinamizzare e diversificare il turismo, impulsa lo sviluppo economico locale, coinvolge settori promozionali diversi e incorpora nuovi utilizzi nel settore primario.

La centralità della gastronomia nella scelta di una destinazione e nel consumo turistico si è concretata in una crescita dell’offerta gastronomica basata sui prodotti di qualità autoctoni e nel consolidamento di un mercato proprio per il turismo gastronomico. In questa ottica nasce il Iº Congresso Internazionale di Turismo Gastronomico.

Infatti, questo Iº Congresso Internazionale di Turismo Gastronomico rappresenta una grande opportunità affinché i principali esperti in turismo gastronomico dibattano sulla situazione attuale, il futuro e le sfide del settore del Turismo Gastronomico in tutto il mondo. Uno spazio unico per l’intercambio di esperienze, un’opportunità per relazionarsi con i leader del settore e conoscere da vicino i migliori esempi a livello internazionale. Questo evento costituisce anche un’occasione irripetibile per mostrare l’amplia varietà e qualità dei prodotti gastronomici locali.