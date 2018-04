Suisse. L’observatoire du tourisme veut mettre les visiteurs à nu

(24 Heures, 07/04/18) – Un jour dans les Alpes vaudoises, le lendemain à Barcelone. Son smartphone à la main, le voyageur d’aujourd’hui est devenu insaisissable. «Il est désormais plus difficile de relier nos visiteurs à une structure d’offres», explique Andreas Banholzer, directeur de l’Office du tourisme du canton de Vaud (OTV). Confronté à de nouveaux modes de consommation multi-optionnels, l’OTV veut être plus réactif face à l’évolution rapide de la demande. C’est dans ce but que l’Observatoire vaudois du tourisme a été lancé cette semaine. Il doit constituer un outil d’aide à la décision pour les professionnels du tourisme, les acteurs politiques, les commerçants ou encore les transporteurs.

Une enquête en continu

«Aujourd’hui, nos informations à l’échelle cantonale sont lacunaires, confie Andreas Banholzer. Nous ne sommes pas en mesure de comparer des données émanant de la Riviera à celles collectées à Lausanne. Les Français qui visitent ces deux régions sont-ils les mêmes? Mystère!»

C’est pourquoi le nouveau réseau «observatoire» se fonde sur une enquête menée désormais en continu auprès des touristes durant toute l’année dans l’ensemble des destinations vaudoises. Il s’agit de mieux connaître leur profil, leur taux de satisfaction, leurs comportements et leurs motivations. Dans ce but, les visiteurs sont incités, via plusieurs prix, à répondre à un questionnaire sur l’une des trente bornes interactives actuellement installées dans les offices du tourisme du canton. Principaux bénéficiaires de ces données, les professionnels du tourisme sont, eux, appelés à participer à la récolte d’informations. S’il veut bénéficier de ce «big data», un hôtelier doit faire remplir annuellement le questionnaire d’enquête par dix hôtes au moins. «Mais, en contrepartie, ces informations me seront précieuses pour mieux adapter mon offre à la demande, réagit Christophe Ming, directeur de l’Hôtel Astra à Vevey. Car le touriste est effectivement devenu volatil.»

Cette enquête en temps réel – une première en Suisse romande – doit permettre de récolter suffisamment de données à l’échelle cantonale pour pouvoir les analyser de manière globale et segmentée, les comparer et suivre leur évolution dans le temps. Jusqu’ici ce genre d’étude n’était effectué que ponctuellement, tous les trois ou quatre ans.

Les régions sollicitées

Le système repose en grande partie sur la création et la pérennisation d’un réseau de partenaires touristiques au niveau régional et local. «Les destinations touristiques possèdent des informations qui restent inexploitées à l’échelle cantonale, telles celles de la Compagnie générale de navigation (CGN), du groupe ferroviaire MOB ou encore celles de Chillon, qui sont sans doute les plus exhaustives du canton», commente Andreas Banholzer.

À la demande des prestataires, les hôteliers notamment, l’Observatoire déploiera son champ d’observation prioritairement sur le comportement touristique: motif de séjour, activités réalisées, qualités déterminantes pour le choix d’une destination ou encore dépense moyenne par jour. «Pour l’heure, nous n’avons, entre autres, pas de chiffres précis sur les activités sportives pratiquées dans les Alpes vaudoises, précise Andreas Banholzer. L’offre est-elle toujours adéquate? Le nouvel Observatoire permettra de le savoir. Et la même question se pose ailleurs dans le canton. À Vevey, par exemple, ville qui vient de s’enrichir de plusieurs nouveaux musées.» «L’étude affinée du comportement des touristes doit, en outre, permettre de mieux profiler une destination», ajoute Andreas Ryser, responsable des informations et des réservations à Montreux-Vevey Tourisme.

Des données lacunaires

L’Observatoire scrutera aussi de plus près la fréquentation touristique: le nombre de nuitées, le pays de provenance, la durée moyenne de séjour et le nombre d’excursionnistes dans une destination. Car aujourd’hui les statistiques ne tiennent étonnamment pas compte de la parahôtellerie ni des excursionnistes, soit les touristes ne restant qu’un jour dans une région.

Afin de communiquer rapidement et largement les travaux de l’Observatoire, l’OTV a développé une plateforme Web «Observatoire». Elle donnera accès aux résultats d’enquête sur le comportement touristique, aux tableaux de bord de la fréquentation, aux fiches de marché thématiques et à une base de données documentaires centralisées. De plus, un kit de démarrage est mis à disposition des partenaires au réseau de l’Observatoire. Ce kit contient un widget Web, un code QR et des flyers.

