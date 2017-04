(PressLib, 30/03/17) – Les touristes ne sont pas encore là, les beaux jours pointent leur nez ; la fin mars, c’est le bon moment pour redécouvrir son pays. Et participer à l’événement « Je visite mon Pays basque », qui fête sa septième édition ces 25 et 26 mars. Au programme : des visites, du sport, de la gastronomie, et surtout des découvertes, souvent à des petits prix concoctés pour l’occasion.

Le choix des propositions est vaste. Durant deux jours, nous allons pouvoir déguster des produits du terroir, redécouvrir des musées, tester de nouvelles activités de loisirs, ou visiter hôtels et campings. Commençons, par exemple, par une balade au Jardin des poètes et des anges, à Gestas.

Poursuivons par la visite du nouvel hôtel Balea, à Guéthary (l’ancienne école, qui domine la station), ou celle du musée basque du fromage et du pastoralisme Agour à Hélette, et même de la Thalasso Serge Blanco à Hendaye. Le choix et les propositions sont vastes, puisque cinquante destinations sont programmées.

Avec une initiative qu’elle est sympa, consistant, pour la moitié des sites, à vous accueillir gratuitement, et pour les autres, à offrir une entrée gratuite pour une payante.

Mais prenez vos précautions auparavant, le processus est d’ailleurs fort simple ; réservez le cas échéant, pour les lieux les plus courus, et pour bénéficier de la réduc’, imprimez le bon ou shootez-le sur votre smartphone.

Comme quoi modernité et tradition sont au rendez-vous de ce Bisita zuen Euskal Herria, un territoire à redécouvrir sans cesse.

PressLib, Bisita zuen Euskal Herria, une initiative qui consiste à vous immerger autrement dans ce territoire plein de trésors. Découvertes garanties.