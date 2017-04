(France3, 30/03/17) – Entre les mains de Ramuntxo, prend forme la meilleure baguette du Pays basque. L’unique boulanger de Baïgorry, Ramuntxo Irostorza, vient de remporter le prix 2017 de la “baguette tradition”.

Un reconnaissance d’un savoir-faire basé sur un patrimoine historique du pain dont la recette reste inchangée : de la farine, de l’eau du levain et…aucun ajout artificiel.

La pâte sera pétrie plusieurs fois, pendant 36 heures, avant d’être cuite.

Si la tradition est Française, le boulanger est Basque, et dans la famille Irastorza, on est boulangers depuis trois générations. C’est pourquoi ce prix a une saveur particulière pour Ramuntxo.

Chaque jour, sauf le dimanche, il fabrique et vend entre 800 et 1000 baguettes et son épouse livre le pain, du fond de la Vallée des Aldudes jusqu’à St Etienne de Baïgorry. Particuliers et restaurants sont fidèles.

France3, St-Etienne-de-Baïgorry : La meilleure baguette est chez Ramuntxo