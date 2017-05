(Ansa, 11/05/17) – Gucci veste i muri di Milano, con un’installazione in Largo la Foppa firmata dall’illustratrice inglese Angelica Hicks, che il direttore creativo della maison Alessandro Michele ha scoperto su Instagram. Lo stilista è rimasto affascinato dal tono ironico della Hicks e ha selezionato una serie di sue illustrazioni per una collezione di T-shirt in edizione limitata che sarà lanciata il 25 maggio sul sito della maison.

La linea comprende 11 T-shirt di cui sono stati prodotti solo 100 pezzi per ogni modello, per un totale di 1100 pezzi in tutto il mondo. Come le stampe artistiche, ogni T-shirt è numerata con una speciale etichetta (es.1/100).

Dopo la Hicks lo spazio all’aperto milanese continuerà a ospitare altri progetti artistici speciali fino alla fine dell’anno, così come già accade a New York. Oltre alla presentazione dei due murales, Gucci celebrerà il progetto con una cena con l’artista il 18 maggio a New York.

Ansa, Gucci veste muri Milano con opera Hicks