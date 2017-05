(Ansa & tg24.sky, 30/04/17) – Record, in riviera, per il red carpet posato da Rapallo a Portofino: sarà decretato come il tappeto rosso più lungo del mondo, 8,5 km di passiera rossa per la ‘Camminata di Primavera’, organizzata dalla Regione Liguria con i comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino. L’occasione è la fine dei lavori di costruzione del marciapiede sulla Pagana, tratto di strada tra Rapallo e Santa Margherita finora senza passaggio protetto per i pedoni. I dettagli sono stati discussi stamani in Regione a Genova. Alla promenade ci sarà anche il presidente della Regione Giovanni Toti con i tre sindaci di Rapallo Carlo Bagnasco, di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni e di Portofino, Matteo Viacava.

Ansa, Red Carpet da Guinness Rapallo-Portofino

Foto tg24.sky