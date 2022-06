Andersen Festival, gli eventi per bambini e ragazzi

Posted by Board on

(Liguria Notizie, 08/06/22) – Il cuore dell’Andersen Festival continua a battere per i bambini e i ragazzi, a cui sono rivolti numerosi eventi fra teatro, cinema, laboratori, danza, circo e apparizioni dal 9 al 19 giugno. E la città fa spazio al Corteo di 900 bambine e bambini che marciano contro la guerra insieme alla Carovana dei pacifici.

TEATRO PER I PICCINI

Il teatro per i più piccini prosegue con Mignolina di Cada Die Teatro (venerdì 10 alle 17.00), Un brutto anatroccolo con i Cattivi Maestri (sabato 11 alle 17.00), Cipollina nel regno di Frutta e Verdura dell’Associazione The Hub-Teatri di Levante (sabato 11 alle 18.30), Capricciolò del Teatro appeso a un filo (domenica 12 alle 17.00) e Scoiattolo e Leo, una nuova storia di Casa dolce casa di Roberto Capaldo (sabato 18 alle 17.00).

Ci sarà anche teatro da prato con Sara Natoli e il suo Circo delle api (domenica 19 alle 18.00) dove un apicoltore entrerà in scena trasportando un’arnia da cui usciranno magici attrezzi che, attraverso diverse tecniche circensi, racconteranno ai bambini la vita delle api.

FIABE E LABORATORI SULLE FIABE

Ci saranno anche momenti magici di racconto con le Fiabe della buonanotte insieme a Di Virgilio e Sirressi (da venerdì 10 a domenica 12 alle 21.30)e con Carrousel della Compagnia dei Somari e La seggiolina blu (da venerdì 17 a domenica 19 dalle 15.00 alle 19.00).

Giocherà con le fiabe anche la Drogheria Rebelot con Case di fiaba: quattro laboratori ispirati a quattro celebri fiabe di Andersen, con musiche originali da gustare insieme a immagini e parole. Le case di fiaba costruite durante questi laboratori saranno poi esposte negli spazi del festival (venerdì 10 e sabato 11 con turni dalle 10.45 alle 17.00).

SPETTACOLI FATTI DAI RAGAZZI

Non mancherà la musica, suonata proprio dai ragazzi della GOSP, la Giovane Orchestra Spezzina, un progetto nato per fornire a bambini e adolescenti un ambiente formativo e di riscatto sociale (giovedì 9 alle 19.00), e lo spettacolo Itaca con i giovani attori dell’Associazione Teatrale Mariella che racconteranno del viaggio infinito di Ulisse, l’eroe del mito che continua a vivere, a viaggiare e a narrare anche quando gli altri eroi sono scomparsi (sabato 11 alle 21.30).

CINEMA

E visto che noi viviamo di storie, da raccontare, ascoltare e vedere, quest’anno ci sarà anche un appuntamento con il cinema del Cactus International Children’s and Youth Film Festival che ogni anno seleziona e proietta decine di film di qualità dando voce ad autori e autrici internazionali; una voce a cui si chiede di rivolgersi al pubblico dei più giovani, perché ogni età abbia diritto di disporre di storie di qualità, di spettacoli completi e curati (domenica 12 alle 21.30).

LABORATORI

Se passeggiando in questi giorni per Sestri Levante vi imbattete in animali fantastici sappiate che potreste anche partecipare alla loro creazione: sono le fantastiche sculture di Giovanni Zuffi per Continuo Effimero, a cui è collegato il laboratorio gratuito (tutti i giorni fino a domenica 12) a cui stanno partecipando aspiranti artisti di qualunque età con buone capacità manuali, voglia di apprendere e di lavorare in gruppo, (per partecipare contattare gio.zuffi@gmail.com – @giozu3008; fede.balletto@gmail.com – @_bronzo).

Nella piazza del Comune, invece, il Gruppo Locale dei volontari Medici Senza Frontiere di Genova, propone il laboratorio ludico MSF4KIDS (per bambini dai 6 ai 10 anni) e la tenda esperienziale di MSF: uno speciale allestimento che porterà i visitatori direttamente in una missione di MSF “sul campo” (da giovedì 9 a domenica 12).

E la seconda parte dell’Andersen Festival inizia con IL CORTEO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI in cammino per le vie cittadine con la Carovana dei Pacifici (giovedì 9 alle 10.00).

Oltre 900 bambine e bambini delle scuole di Sestri Levante riempiranno le strade della città insieme alla Carovana dei Pacifici accompagnati dai Dirty Stompers, gruppo del Centro Jazz di Genova, e con i movimenti coreografici di Deos – Danse Ensemble Opera Studio.

Ogni bambino porterà con sé un gemello simbolico che immagina vivere in una zona di guerra e che rappresenta il suo rifiuto alla guerra. Le sagome saranno consegnate alla Sindaca per essere esposte nei negozi del centro durante il Festival a testimoniare il valore della voce dei bambini e delle bambine. Un piccolo gesto che unito a quello degli altri può diventare grande e profondo, un atto di civiltà per rispondere all’inciviltà di cui grandi e piccoli sono testimoni.

L’Andersen Festival è un progetto sostenuto e promosso dal Comune di Sestri Levante e prodotto da Mediaterraneo Servizi.

Su www.andersensestri.it il programma scaricabile dell’Andersen Festival e dell’Andersen OFF.

Consigliamo il pubblico interessato di tenersi aggiornato attraverso la consultazione del sito e delle pagine social dell’Andersen Premio e Festival per eventuali variazioni di programma e ulteriori informazioni di utilità generale.

PROGRAMMA DELL’ANDERSEN FESTIVAL DEL 9 GIUGNO 2022

Ore 10.00 – Vie cittadine – CORTEO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI in cammino con la CAROVANA DEI PACIFICI.

Dalle 16.00 alle 19.00 – Piazza del Comune – TENDA ESPERIENZIALE di MSF. Laboratorio gratuito per bambini.

Dalle 18.00 alle 20.00 – Esedra di Santo Stefano – TUTTO PASSA, TUTTO RESTA di Gabriella Salvaterra e SST-Sense Specific Theatre – Esperienza immersiva in ambiente naturale. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00. Attenzione: dopo l’acquisto del biglietto contattare il numero 3497765123 per concordare l’orario di entrata di ciascun partecipante.

Ore 19.00 – Baia delle Favole – GOSP Giovane Orchestra Spezzina. Ingresso libero e gratuito.

Ore 20.30 – Ruderi di Santa Caterina – LA VIA DEGLI ALBERI con Pino Petruzzelli (Prima nazionale). Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00.

Ore 21.30 – Baia delle Favole – NAVIGANTI E SOGNATORI concerto con Luca Falomi, Alessandro Turchet, Max Trabucco e Daniele Di Bonaventura. Prenotazioni su www.andersensestri.it o nell’info point del Comune orario 15.00-18.00.

PROGRAMMA DELL’ANDERSEN OFF DEL 9 GIUGNO 2022

(ingresso libero e gratuito per ogni evento)

9.00-13.00 e 14.00-17.00 – Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi – mostra ALLA SCOPERTA DI… MARIO LODI con tutte le opere dei piccoli partecipanti al contest “Alla scoperta di Mario Lodi: Storia di Antenna”.

Ore 17.00 – Sala Oleandro del Convento dell’Annunziata – Inaugurazione della mostra installazione UNA STANZA TUTTA PER SÉ di Antonio Panella e Fondazione Theodora, frutto del laboratorio Andersen condotto durante l’anno partendo dal tema della cura attraverso l’arte e il gioco.

Ore 18.00 – Sala Espositiva al II piano di Palazzo Fascie Rossi – Inaugurazione della mostra CREO, SUONO, CANTO a cura della scuola media G. Descalzo – I.C. di Sestri Levante.

Ore 18.30 – Teatro Conchiglia – CONCERTO DELL’ORCHESTRA GIRATEMPO composta da bambini e ragazzi delle classi di violino, flauto, piano e canto della scuola di musica della Società Filarmonica di Chiavari.

Ore 21.00 – Giardini Mariele Ventre – DIMMI LA VERITÀ, esito del laboratorio annuale per adolescenti dell’Associazione Culturale ScenaMadre.

Liguria Notizie, Andersen Festival, gli eventi per bambini e ragazzi