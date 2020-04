Coronavirus, la Conad di Chiavari lancia un’iniziativa

(E.Folli – Il Secolo XIX, 31/03/20) – Alessandro Ravera e Antonio Nardozza non si aspettavano un così grande successo per una iniziativa nata spontaneamente, e questo denota che hanno ben colto l’emergenza in atto e che la popolazione risponde. I soci titolari punto vendita Conad di corso Dante a Chiavari ieri hanno consegnato i primi carrelli di spesa a persone che in questo momento, ferme dal lavoro, non possono permettersela.

«Respiriamo umori e sensazioni stando a contatto con i clienti, il nostro slogan “persone oltre le cose” è proprio questo: vogliamo solo traghettare i cittadini alla ripresa normale della loro attività» commenta Ravera. I responsabili gestiscono gli appuntamenti solo loro hanno i nominativi, e l’unico canale di comunicazione utilizzato è Messenger.

Il supermercato mette a disposizione un paniere con prodotti di prima necessità: «Sei pacchi da mezzo chilo di pasta, sei litri di latte, un pacco di caffè, una confezione di uova, un sacchetto di mele, due confezioni biscotti, una di riso, carta igienica. (Possibili personalizzazioni per biscotti o pannolini per bambini). Finora sono state oltre quaranta le richieste pervenute».

I ritiri avvengono in negozio, durante l’orario stabilito in totale riservatezza. L’iniziativa, da sabato sera scorso, appena pubblicata su Facebook ha ottenuto un numero elevato di visualizzazioni, e fin d subito c’è stato chi andando a fare la spesa, ha lasciato ulteriori 18 euro ed acquistato il contenuto del “carrello” da donare a chi ne fa richiesta.

All’Ipercoop “I Leudi” di Carasco, come segnalato anche dai cartelli, si assegna l’accesso prioritario al personale della sanità e a quello di protezione civile.

La Coop ha fatto sapere di aver già risposto positivamente all’invito rivolto dal governo alla grande distribuzione di aggiungere un proprio sconto a favore di chi, da domani, beneficerà dei buoni spesa erogati attraverso i Comuni.

I punti vendita Eurospin garantiscono il proprio sostegno alle famiglie in difficoltà: «I clienti potranno lasciare prodotti acquistati a favore del Banco Alimentare, che poi li distribuisce tra i propri assistiti – riferisce l’assessore comunale di Chiavari Fiammetta Maggio, informata dai titolari – Eurospin porterà poi i prodotti al magazzino di Chiavari, che serve anche Sestri Levante, e analoga procedura sarà seguita a Rapallo».

Anche i supermercati di Recco e di Avegno hanno attivato lo strumento “salta coda” a favore degli operatori della sanità e al personale della protezione civile. Queste figure professionali avranno accesso prioritario nei punti vendita, e saranno autorizzati a superare eventuali code all’ingresso del negozio. Possibilità estesa anche a chi lavora nelle pubbliche assistenze e ai volontari delle associazioni che svolgono il servizio di consegna della spesa a domicilio per le persone fragili.

I volantini esposti fuori dai supermercati Ekom e Coop, hanno immediatamente incontrato l’adesione dei clienti. Nell’attuale situazione, il minimo che si può fare per dare una mano – oltre che stare il più possibile in casa – è quello di agevolare chi è in prima linea. Per accedere ai negozi con priorità occorre esibire il badge o il tesserino di riconoscimento.

Per supportare le associazioni che svolgono questo prezioso servizio, Coop ha firmato anche un protocollo di intesa nazionale con Anci e Protezione Civile: prevede un rimborso per le associazioni che, in accordo con i Comuni, si faranno carico di consegnare la spesa a casa delle persone fragili. Coloro che hanno titolo a beneficiare del servizio, completamente gratuito, saranno individuati dagli stessi Comuni, ai quali i cittadini sono invitati a rivolgersi per ottenere informazioni.

