Daniele Raco protagonista di un video contro il gioco

(F.Cerignale – La Repubblica, 16/01/20) – Il video, che vede come protagonista l’attore genovese Daniele Raco, dei Bruciabaracche, racconta il tema in maniera leggera, e anche abbastanza divertente, ma quello del gioco di azzardo, in Liguria, è un problema molto concreto. Il problema maggiore, infatti, è che spesso chi si trova in questa condizione non si rende conto di avere una patologia, e quindi difficilmente chiede aiuto. “I dati che abbiamo, e che parlano di circa 400 persone in cura, non sono la fotografia reale – spiega l’assessore alla salute della Regione Liguria, Sonia Viale – perché quando una persona arriva al Sert e viene presa in carico dal sistema sanitario è, ormai, all’ultima ratio.



Per questo abbiamo promosso questo video che si accompagna anche alla campagna per il numero verde dedicato al problema”. Spesso, infatti, le persone che hanno una ludopatia prima di arrivare al Sert, chiedono aiuto, ad esempio, alle associazioni antiusura. “Ogni anno abbiamo sempre più persone che si rivolgono ai nostri servizi a causa della ludopatia – spiega Sonia Salvini, responsabile del servizio dipendenze di Alisa – ma resta ancora molto sommerso. Si tratta, principalmente, di uomini sopra i 50 anni con un 25% che supera i 65. A dare più dipendenza sono le videoottery che hanno meccanismi come suoni e colori che condizionano tantissimo i comportamenti e che motivano anche quad si sta perdendo. I giovanissimi invece giocano tantissimo con i giochi on line a quello è un fenomeno ancora più difficile da contrastare perché meno visibile”.

