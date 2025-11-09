El horóscopo de Amar (10-16 nov.-2025)



(Amar, Onda International, 09/11/25) – «Bienvenidos, almas en viaje. Esta es tu visión para la semana del 10 al 16 de noviembre de 2025. El cielo se abre en matices sutiles: Mercurio en Escorpio, Venus acercándose al misterio, Marte inflamando Sagitario, Júpiter y Saturno moviéndose hacia dentro… Vamos signo por signo. Respira, y escucha el susurro del cosmos.»



Aries

«Querido Aries, esta semana se te pide mirar bajo la superficie. Mercurio en Escorpio te invita a indagar, no quedarte en lo evidente. Una conversación que parecía casual puede desvelar profundidad. Venus te anima a seducir con autenticidad, no con máscaras. Marte en Sagitario te impulsa a expandir horizontes: quizá un curso, un viaje mental o físico. Confía en tu audacia, pero muévete desde lo verdadero.»



Tauro

«Tauro, el pulso de lo íntimo se vuelve importante. Mercurio en Escorpio te habla de recursos compartidos, quizá finanzas o un proyecto conjunto. Venus entra en Escorpio para ti: lo que amas adquiere mayor intensidad, mayor significado. Marte en Sagitario te susurra que no te estanques: ese confort que tanto valoras puede abrirse a un nuevo terreno. Una puerta se abre si decides cruzarla.»



Géminis

«Géminis, la mente vuela, pero esta semana el vuelo va hacia lo profundo. Mercurio en Escorpio te pide silencio y atención: lo que escuchas entre líneas vale tanto como lo dicho. Venus te recuerda conectar con lo que te hace vibrar, y no solo superficialmente. Marte en Sagitario te impulsa a comunicar, enseñar o aprender algo que transforme. Tu palabra tiene poder; úsala para iluminar.»



Cáncer

«Cáncer, Júpiter retrógrado en tu signo dibuja un mapa de expansión interior: valora lo que ya tienes antes de buscar más. Mercurio en Escorpio te invita a soltar viejas historias emocionales para dar paso a un nuevo relato. Venus entrando en Escorpio te acerca a tu corazón como nunca: ya no es suficiente querer, ahora es amar con entrega. Y Marte en Sagitario te aprieta suavemente para que compartas, salgas, te conectes. Confía en la vulnerabilidad.»



Leo

«Leo, la acción se centra en lo oculto. Mercurio en Escorpio te indica que la estrategia es clave: lo que planees ahora podrá prepararte para un salto. Venus en Escorpio intensifica tu deseo de autenticidad: las relaciones que prosperan lo hacen desde la sinceridad. Marte en Sagitario te empuja hacia el colectivo: liderar, enseñar, inspirar. Pero recuerda: no desde el estruendo, sino desde la llama compartida.»



Virgo

«Virgo, esta semana el análisis afina su puntería. Mercurio en Escorpio te ayuda a ver lo que está detrás de los procesos, detectar lo que antes pasabas por alto. Venus entrando en Escorpio sugiere que el valor está en transformar el entorno con belleza que perdure. Marte en Sagitario te incita a dar un paso fuera de la rutina: quizá un viaje, quizá un proyecto que hable al mundo. Cambiar detalles, crear impacto.»



Libra

«Libra, el equilibrio se vuelve dinámico. Mercurio en Escorpio te pide integrar sombra y luz: reconocer lo que evitas para lograr armonía real. Venus en Escorpio te guía hacia relaciones que desafían y alientan tu crecimiento. Marte en Sagitario te impulsa a expresar tus valores, a luchar por lo que crees justo. Esta semana puedes sembrar esa semilla que dará fruto cuando menos lo esperes.»



Escorpio

«Escorpio, la escena te pertenece. Mercurio en tu signo te da voz después de haberte sentido en silencio. Aprovecha para hablar lo que importa. Venus entra en Escorpio para ti: el deseo se vuelve magnético, auténtico. Marte en Sagitario te empuja a no quedarte solo en tu mundo interior sino a compartir tu fuego con otros. Esta es tu semana de visibilidad — sin artificios, solo verdad.»



Sagitario

«Sagitario, Marte en tu signo pone el viento a favor: actuar, expandir, conquistar campos nuevos. Pero con Mercurio en Escorpio aprendes que la expansión no es solo exterior: también mirar tus raíces. Venus en Escorpio te recuerda que la conexión profunda es la que te sostiene cuando vuelas alto. Aprovecha esta combinación: arranca con fuerza, pero mantente conectado a la esencia.»



Capricornio

«Capricornio, esta semana el mundo interno se alinea con los proyectos externos. Mercurio en Escorpio te permite ver con lupa dónde limitas tu ambición. Venus entrando en Escorpio te aporta magnetismo: lo que haces con autenticidad atrae como imán. Marte en Sagitario te invita a liderar desde la inspiración, no solo desde el deber. Avanza con firmeza, pero también con alma.»



Acuario

«Acuario, el corazón colectivo vibra contigo. Mercurio en Escorpio te pide que entres en profundidad en tus ideales: no te quedes en lo superficial. Venus en Escorpio te aproxima a grupos, causas o amistades que te transforman. Marte en Sagitario te coloca en el foco de lo global: compartir tu visión, conectar territorios. Tu impulso ahora está orientado hacia algo que trasciende lo individual.»



Piscis

«Piscis, tu vida interior se vuelve brújula. Saturno retrógrado en tu signo te pide responsabilidad hacia tus sueños, compromiso contigo mismo. Mercurio en Escorpio te invita a procesar lo que has sentido, a liberarte de lo que pesa. Venus entrando en Escorpio te sugiere que el amor —ordenado, profundo— es medicina. Y Marte en Sagitario te anima a contar tu historia, quizá a través de la creatividad. Esta semana, ponte en escena desde la ternura y la claridad.»



«Así está el cielo para ti en estos siete días de noviembre. Recuerda: las estrellas señalan el camino, pero eres tú quien camina. Que esta semana te encuentre despierto y consciente. Hasta la próxima, viajero del cielo.»

Amar