Ne dites plus à un Néerlandais qu’il est hollandais!

(Le Courrier International, 30/12/19) – Depuis quelques jours, la nouvelle fait le tour du monde et suscite l’étonnement. Le gouvernement néerlandais exige que le pays soit appelé à l’étranger Pays-Bas et non plus Hollande, comme c’est souvent le cas. L’occasion de rappeler la différence entre les deux termes

Les médias néerlandais l’avaient déjà annoncé en octobre dernier. Le ministère des Affaires étrangères veut mettre fin à l’usage à mauvais escient du terme “Hollande”. Le gouvernement a donc décidé de changer le logo officiel des Pays-Bas, utilisé pour la promotion touristique du pays à l’étranger.

Le mot anglais “Holland” a ainsi été remplacé par “The Netherlands” [Pays-Bas]. Coût de l’opération : 200?000 euros. À compter du 1er janvier, les ambassades et les universités seront donc contraintes d’abandonner le premier terme, qui ne désigne en réalité qu’une partie du pays.

Étonnement espagnol

La version néerlandaise du journal gratuit Metro rapporte la surprise suscitée à l’étranger par cette décision et dont la presse internationale s’est fait l’écho au cours des derniers jours.

En Espagne mais aussi dans plusieurs parties de l’Amérique et de l’Australie, on parle beaucoup des Pays-Bas qui ne s’appelleront plus ‘Hollande’ à partir du 1er janvier. [Les médias de ces pays] expliquent désormais la différence entre les Pays-Bas et la Hollande.”

Les Pays-Bas sont composés de douze provinces

La Hollande est composée de seulement deux provinces : la Hollande-Méridionale et la Hollande-Septentrionale où se trouvent des grandes villes comme la capitale Amsterdam, Rotterdam et La Haye. Les dix autres provinces des Pays-Bas, elles, ne se trouvent donc pas en Hollande. À titre d’exemple, la quatrième grande ville du pays, Utrecht, se situe dans la province d’Utrecht et ne peut ainsi pas être considérée comme hollandaise.

Selon la télévision privée RTL Nieuws, avec ce rappel, le gouvernement espère favoriser le tourisme dans le reste du pays, souvent oublié au profit des provinces de Hollande-Septentrionale et Méridionale. Mais le problème viendrait aussi des Néerlandais, eux-mêmes. Pour simplifier, lorsqu’ils sont à l’étranger, souligne le journal De Volkskrant, de nombreux Néerlandais se présentent comme des “Hollandais” venus de “Hollande”.

Le Courrier International, Le 1er janvier, ne dites plus à un Néerlandais qu’il est hollandais!