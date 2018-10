Pays basque: cosmétiques, place au naturel et à l’artisanat !

(S.Deschamps – France3, 29/09/18) – Elles nous tentent, ces crèmes façon chantilly ou glace vanille … Avec leurs textures veloutées, onctueuses et leurs odeurs subtiles, on en mangerait bien ! Pourtant, ce ne sont pas des aliments mais des cosmétiques. Des produits naturels qui attirent de plus en plus les consommateurs et plus particulièrement les femmes.

Cosmétiques, faites-les vous-même !

A Anglet, Laurie Milhet, chimiste de formation, et jeune maman a lancé il y a un an des ateliers de fabrication “do it yourself”, “fais le toi-même”. Régulièrement des participantes (peu d’hommes sont encore inscrits..) viennent apprendre à créer un shampoing, ou un masque pour cheveux, avec la recette scientifiquement élaborée et vérifiée au préalable par Laurie.

Des soins écologiques, économiques, personnalisables qui permettent de comprendre qu’avec peu d’ingrédients, majoritairement végétaux, on peut prendre soin de sa peau.

Les élèves repartent avec les produits qu’elles ont fabriqués. Elles devront les utiliser chez elles, dans les 3 mois. Laurie Milhet ne commercialise aucun soin.

Des savons au lait de brebis locales

A Saint-Etienne-de-Baïgorry Audrey et Serge Narbaïs ont réalisé il y a trois ans leur rêve : monter une savonnerie totalement artisanale. Les savons, sont saponifiés à froid, c’est-à-dire ni cuits, ni chauffés, pour préserver toutes les propriétés naturelles. L’ingrédient principal est le lait de brebis locales, tiré au printemps, très nutritif; et du miel biologique.

Audrey, ancienne esthéticienne élabore aussi des recettes dans son laboratoire. Validées par un expert toxicologue, elles sont commercialisées dans une gamme de soins restreinte qui privilégie des matières premières végétales de qualité. Le baume fouetté au monoï ou à la framboise, par exemple, est adapté à toutes les peaux sèches.

Aucun test n’est pratiqué sur des animaux, et les contenants des produits sont désormais en verre, dans une vraie démarche éco-responsable.

S.Deschamps – France3, Pays basque : cosmétiques, place au naturel et à l’artisanat !