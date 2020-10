Pyrénées: une ourse avec ses petits

(France3, 09/09/20) – Xavier Piro, nous a livré en exclusivité les images qu’il a pu tourner dans les Pyrénées. Sa caméra était postée dans le val d’Aran, en Espagne, non loin de la frontière française. On y voit durant de longues minutes, une ourse et ses deux petits jouant, grimpant aux arbres, se frottant à ceux-ci. Des images rares et précieuses, fruit du travail acharné de cet amateur.

Une longue séance de grattage !

Sur les images, on voit clairement la mère des deux oursons, seule, un peu amaigrie. Elle se gratte longuement à un arbre. Suivent ensuite les deux oursons et eux aussi vont longuement se frotter contre le tronc de cet arbre ou contre une de ses branches. L’un d’eux grimpe à l’arbre et se gratte, émettant de petits gémissements, signe… que tout va bien ! Puis la mère revient, cette fois aux côtés de ses deux petits. Une image rare.

« J’ai poussé un énorme cri de joie»

Cette vidéo, Xavier Piro l’attendait depuis si longtemps. Des dizaines d’années passées à suivre la piste des ours pyrénéens, et en août dernier, la récompense. Une femelle et ses deux oursons filmés de jour durant près de six minutes. C’était presque inespéré.

” J’ai poussé un énorme cri de joie bien sûr, un peu comme ma première photo d’ours il y a 24 ans quand j’ai pris Papillon en vallée d’Osso, c’était ma première photo d’ours”, sourit le retraité. “Et là, cette première vidéo de la femelle la journée avec des petits, ah j’étais… surtout que je ne m’y attendais pas dans la mesure où j’ai pris plusieurs mâles dans cet endroit-là mais des femelles(…). Depuis deux ou trois ans, c’est arrivé à deux ou trois randonneurs”.

Ce document que j’ai eu la chance de faire n’est pas fréquent, c’est assez rare. A moi, ça m’apporte un grand bonheur (…) et j’espère que beaucoup de gens vont voir le problème de l’ours différemment. (Xavier Piro)

Une dizaine de caméras installées

Xavier Piro, dentiste à la retraite, vit à Pau. Depuis plus de trente ans, il se passionne pour les ours. Il a actuellement une dizaine de caméras installées dans les Pyrénées françaises mais surtout en Espagne. Toutes les trois semaines, il se rend sur le terrain pour récupérer les films et découvrir ce qu’ils ont pu capter de la vie animale.

“Ça fait 7-8 ans que j’attends ça, depuis que j’ai ces appareils automatiques qui filment le passage de tous les animaux qui passent “, raconte Xavier Piro. “J’attendais d’autant plus ça, que je sais que la probabilité de rencontrer une femelle et ses petits, elle existe, mais elle est très faible”.

Poils et excréments conservés

Le Béarnais badigeonne les arbres de goudron naturel sentant très fort. Une technique qui lui permet ensuite de récupérer les poils des animaux une fois qu’ils se sont frottés à l’arbre. ” Je mets des produits qui, même s’il passe à cent mètres, il sent le produit”, explique Xavier Piro. “C’est des produits qui ont la propriété de les attirer, et les ours se frottent pour plein de raisons. D’abord, pour laisser un message aux autres ours, dire je suis passé par là. Ça les nettoie, ça leur fait du bien. Là, la femelle, pendant les quatre minutes où elle se frotte, elle prend un plaisir énorme “.

C’est grâce à cette même technique qu’il a pu se procurer des poils de Cannelle (abattue par un chasseur en 2004), Goïat considéré comme assez agressif par certains, ou encore Papillon (retrouvé mort en 2004 dans la vallée de Luz-Saint-Sauveur). Les ours, il les connaît tous, et les étudie sous toutes leurs formes. Il a également récolté des excréments soigneusement stockés dans des bocaux.

Pour l’instant il est trop tôt pour dire qui sont cette ourse et ces deux oursons. Des poils ont été récupérés sur l’arbre auquel les animaux se sont frottés. Ils vont être envoyés en Espagne pour des analyses qui permettront d’en savoir plus sur leur identité, et peut-être en saura-t-on plus sur leur origine, leurs âges et leurs états de santé aussi.

France3, Pyrénées : les incroyables images d’une ourse avec ses petits filmées par un amateur béarnais