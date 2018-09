Si accende l’autunno nelle valli del parco dell’Aveto

(Comunicato Stampa, 23/09/18) – Salutiamo l’estate senza rimpianti, perché anche l’autunno sarà intenso, con tante proposte originali esaltate dalla cornice di colori e sfumature di cui si riveste il paesaggio al cambio di stagione.

Domenica 23 settembre ultimo appuntamento dell’anno per ritrovare l’armonia tra il corpo e l’anima con un percorso guidato di yoga abbinato al trekking, che si snoderà per poco più di 8 km lungo i sentieri della Val Penna. Tappa dopo tappa, scopriremo il patrimonio storico e culturale di questo angolo nascosto di Liguria: Borzone, San Martino di Licciorno, i borghi di Zolezzi, Vallepiana e Sopralacroce. La giornata di NaturYoga con Working Easy Togethersi concluderàcon la visita all’Abbazia di Borzonee la pratica yoga di rilassamento finale a terra.E per chiudere in bellezza questa prima stagione dedicata al benessere nella natura, sconto speciale del 50% sulla quota di partecipazione: € 10,00 a persona (comprensivo di assicurazione e servizio navetta per il ritorno). Su richiesta spuntino dolce-salato a base di prodotti locali a € 10,00 presso l’Osteria la Greppia. Prenotazione obbligatoria entro sabato 22 settembre con un SMS al n. 349 73 72 120 (Working Easy Together) oppure contattando il Consorzio al n. 334.6117354.

Domenica 30 settembre invece seguiremo il panoramico anello alle pendici del Penna e dell’Aiona, tra faggete che si colorano d’autunno con il mare all’orizzonte: è la Giornata dei sentieri liguri, un’occasione per condividere il piacere della montagna insieme ai gestori dei Rifugi del Parco, Malga Zanoni e Monte Aiona, punti tappa del percorso dove fermarsi per pranzo o merenda. Iniziativa gratuita, per info e prenotazioni: Info e prenotazioni: rifugiozanoni@gmail.com

Per l’ultimo fine settimana di settembre poi abbiamo pensato davvero in grande: Medioevo e Mistero a San Martino di Licciorno, due giorni di festa a Prato Sopralacroce legati alla suggestiva atmosfera delle rovine dell’antica chiesa nel bosco.

Sabato 29 seguiremo come gli antichi viandanti le orme di San Martino con una emozionante escursione notturna riservata ad escursionisti esperti, con spettacolo di luci e ombre nel bosco incantato. Un percorso che dall’Abbazia di Borzone raggiungerà Vallepiana, dopo un coinvolgente spettacolo nel bosco e l’aperitivo del viandante. A fine percorso si potrà partecipare alla cena medievale a lume di candela presso l’Agriturismo La Taverna del Nonno o l’Osteria La Greppia. Possibilità di rientro con navetta. Prenotazione obbligatoria entro il 25 settembre (info@unamontagnadiaccoglienza.it o tel. 334.6117354). Costo evento completo € 38,00 (€25,00 cena, bevande incluse + € 13,00 di caparra non rimborsabile che include escursione, assicurazione e spettacolo). Costo navetta dai ristoranti a Borzone: € 5,00 a persona. Per chi volesse partecipare solo allo spettacolo, costo € 10,00 comprensivo di aperitivo.

Domenica 30 sarà una giornata di festa per tutti a Sopralacroce, con saltimbanchi, castelli e fate per ricreare l’atmosfera medievale, che si ritroverà anche nei menu proposti dai ristoranti locali. Saranno presenti anche stand gastronomici con assaggi di baciocca e altre specialità tipiche. Nel pomeriggio una passeggiata di media difficoltà fino a San Martino di Licciorno, in un’atmosfera d’altri tempi e magica per proseguire poi la festa nel borgo con spettacoli, bancarelle, ancora stand gastronomici e intrattenimento. Per informazioni: tel. 333.4241900 – 334.6117354

Tutte le iniziative sono organizzate in collaborazione con il nostro Consorzio nell’ambito del progetto europeo “I Tesori nascosti del Mediterraneo” che promuove e valorizza gioielli naturalistici e culturali gelosamente custoditi nelle valli del Parco dell’Aveto.

Ma non finisce qui… Ci sono molti altri eventi interessanti in programma, che potrete trovare sul sito del Consorzio www.unamontagnadiaccoglienza.it e sulla pagina Facebook.

Borzonasca, 20 settembre 2018

Contatti:

UNA MONTAGNA DI ACCOGLIENZA NEL PARCO – CONSORZIO OSPITALITÀ DIFFUSA

c/o Parco dell’Aveto Via Marrè, 75/A 16041 Borzonasca (GE)

tel. 334.6117354 – e-mail: info@unamontagnadiaccoglienza.it

www.unamontagnadiaccoglienza.it