Sul lungomare di Rapallo gli Street Clerks!

(Comunicato Stampa, 30/08/19) – Gli Street Clerks, l’amatissima resident band del programma TV “E poi c’è Cattelan!” in prima serata su Sky Uno, saranno protagonisti di una fantastica serata musicale sul lungomare di Rapallo. Dalla scrivania di Alessandro Cattelan al palco davanti al mare del Tigullio, lunedì 2 settembre alle ore 21,30, gli Street Clerks porteranno a Rapallo uno spettacolo giovane e frizzante, per soddisfare la voglia di musica di qualità del pubblico della Riviera.

Gli Street Clerks nascono nel 2007. Nei primi anni si affermano come band di grande impatto live, portando in giro, dalla strada ai piccoli pub, uno show di cover dagli anni 50-60 fino ai grandi successi più moderni tutti ri-arrangiati e reinterpretati in uno stile molto personale, vincendo nel 2008 il festival Pelago On The Road. Con la vittoria del Rock Contest 2010 gli Street Clerks si aggiudicano la produzione del primo Ep ufficiale “Il ritorno di Beethoven” co-prodotto con Controradio, che esce 12 giugno 2012.

Con il successo dell’EP a livello locale e di uno show rodato da continui concerti gli Street Clerks aprono il palco a: Caparezza, Edoardo Bennato, Brunori Sas, Meganoidi.

Nel 2013 partecipano come concorrenti alla settima stagione di X Factor Italia (in diretta su Sky Uno) nella categoria dei gruppi vocali, capitanata da Simona Ventura. Nel giugno 2014 esce il singolo “Fuori”. Il 13 Gennaio 2015 esce il primo album “Fuori”, distribuito in Italia da Sony Music, che contiene 12 brani, 9 inediti, e 3 cover. “Infinite ore” è stato il primo singolo in rotazione radiofonica dal 9 gennaio. Il secondo singolo, “Tuxedo”, è stato sigla di Catteland, trasmissione radiofonica di Radio Deejay condotta da Alessandro Cattelan. Nella seconda parte del 2015 portano il disco in concerto in tutta Italia.Da evidenziare, la prima data del tour all’Obihall di Firenze, il Deejay On Stage di Radio Deejay, l’Expo Milano, il CaterRaduno di Radio 2, il Folk Festival di Orvieto nel quale condividono il palco con Niccolò Fabi.

Nel 2016 Gli Street Clerks hanno cantato in italiano la sigla della serie prodotta da Dreamworks “Dinotrux” in onda sul canale DeaKids. Il 3 giugno 2016 esce in radio il singolo “La vitamina” e nello stesso anno ono entrati in studio per la produzione del secondo album, in uscita nel 2018.

Nel 2018 appaiono nel film “Sono Tornato” di Luca Miniero e scritto da Nicola Guaglianone. Da marzo 2014 ad oggi sono protagonisti, in veste di resident band, del late night show di Alessandro Cattelan “E poi c’è Cattelan”, in onda su SkyUno.

In questi anni hanno avuto modo di duettare con artisti come De Gregori, Negramaro, James Blunt, Marco Mengoni, Malika Ayane, Carmen Consoli, The Bloody Beetroots, Laura Pausini, Max Pezzali, I Cani, Nek, Francesco Renga, Emma Marrone, Noemi, Francesca Michielin, Chiara Galiazzo, Robbie Williams, e recitare con Luca Argentero e Ben Stiller.