Un Airbnb solidaire lancé au Pays Basque pour les travailleurs

(France3, 07/09/18) – “HelpMeUp”, l’association porte le nom de la chanson d’Eric Clapton qui commence par ces phrases : “are you going to help me, or will you let me down…”

Traduction : vas-tu m’aider ou me laisser tomber…

Grégoire Beguin Billecocq et sa mère Sophie de Margerie installés à Ayherre, près d’Hasparren au Pays Basque, ont lancé leur projet il y a quelques semaines seulement et ont déjà obtenu l’adhésion d’une dizaine de propriétaires.

“L’appel que nous faisons c’est de dire Osez la confiance, accueillez!” explique Sophie de Margerie. Elle souhaite que cela puisse être une alternative à l’hébergement d’urgence. Mais “nous n’accueillons pas une famille entière pour un ou deux ans!”.

La précision est importante.

L’idée est de permettre à des hommes et des femmes ayant un contrat au Pays Basque mais ne trouvant pas à se loger, les prix étant prohibitifs, de pouvoir bénéficier d’une chambre décente. Et de ne plus dormir dans des abris de fortune ou dans leur voiture, pour certains d’entre eux.

HelpMeUp recherche des “maisons ou des appartements où il y a des espaces à partager. Ca peut être aussi des chambres d’hôtes qui souhaitent améliorer leur taux d’occupation” explique à son tour Grégoire Beguin Billecocq.

Incitation fiscale

Ce concept d’hébergement solidaire pourrait séduire des propriétaires à la recherche de ristournes fiscales.

Exemple : une chambre d’une valeur estimée à 40 euros par nuit permettrait d’obtenir une réduction d’impôt de 30 euros à celui qui la proposerait gratuitement à un travailleur pauvre.

“On est reconnu d’intérêt général” poursuit Grégoire, “on a le droit de délivrer des reçus fiscaux au titre des services rendus. C’est en cela que c’est unique : vous ne déboursez pas d’argent, vous rendez service et en échange vous obtenez une réduction fiscale”.

L’association n’a pas encore de site internet. Pour toutes infos, vous pouvez contactez l’adresse e-mail suivante : sophiedemargerie62@gmail.com .

Dans le reportage qui suit, les deux fondateur d’HelpMeUp nous expliquent leur projet.

France3, Un Airbnb solidaire lancé au Pays Basque pour héberger les travailleurs pauvres