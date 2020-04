Un airone e un gabbiano in fila entrano in pescheria

(E.Folli – Il Secolo XIX, 29/03/20) – Come ogni mattina, non rinuncia alla sua colazione…in pescheria. Eh sì, ognuno ha i suoi gusti ma se parliamo di un airone, non c’è poi da stupirsi. E non è un airone qualsiasi, è Pippo: la mascotte di Camogli. Dietro di lui un gabbiano, sempre in coda ma a debita distanza. Anche loro rispettato il decreto ministeriale per il contenimento del coronavirus. Rappresenta tutto questo lo scatto pubblicato su Facebook dal signor Angelo Verdina. La foto ha fatto subito il giro dei social: oltre ai like, tanti commenti di persone divertite.

Lo scatto fotografico racconta bene il momento che stiamo vivendo, e strappa a tutti un sorriso in questa fase di emergenza sanitaria. L’airone, da sempre, si presenta davanti alla nota pescheria della famiglia Martini, e appena arriva gli viene dato subito da mangiare. Anche i pescatori non lo lasciano mai senza nulla, evidentemente stamani non ha voluto essere da meno uno dei tanti gabbiani che si trovano sul mare della località del Golfo Paradiso. In fila, ordinato, ad un metro di distanza, ha aspettato il suo turno, per ricevere un boccone.

Ah, il terzo in fila, che doveva entrare a comprare in pescheria, era proprio Angelo Verdina, che ha ingannato l’attesa cogliendo questa particolare clientela nella via del borgo ligure.

«Mi è venuto spontaneo scattare la fotografia, ormai tutti lo facciamo con il cellulare e poi la postiamo su Facebook, ma non mi aspettavo certo questo successo e interesse, mi ha fatto piacere cogliere qualcosa che è piaciuto! Non riuscivo ad entrare in pescheria e allora…ho voluto documentarlo – racconta Verdina, sessantenne di Camogli, in questo momento fermo dal lavoro (si occupa di approvvigionamento per le navi) -.

Sono sceso per andare a fare la spesa e ho incontrato Pippo. Sa perché si chiama così questo airone? Era il nome del cane della compagna del mio amico pescatore Sergio, appena lo ha visto lo ha ribattezzato così.

Pippo ormai qui è di casa da anni, è la mascotte del paese e tutti i pescatori gli danno sempre da mangiare.

A lui si è voluto aggiungere anche il gabbiano, la scena mi ha colpito, mi sembrava simpatica e l’ho voluta condividere».

Foto di Angelo Verdina

