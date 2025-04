(Onda International, 14/04/2025) – ​Novedades Discográficas:​

🎤 Lana Del Rey – “Henry, Come On”

Lana Del Rey sorprende con el lanzamiento de su nuevo sencillo «Henry, Come On», marcando un giro estilístico hacia el country alternativo. La canción, escrita por Del Rey junto a Luke Laird y producida con Drew Erickson, anticipa su próximo álbum The Right Person Will Stay, que saldrá el 21 de mayo. Este tema destaca por una producción acústica y tono melancólico, señalando una nueva era sonora para la artista. ​

🎸 Los Planetas – Reedición en vinilo de Los Planetas contra la ley de la gravedad

La icónica banda española Los Planetas continúa celebrando su legado con la reedición en vinilo de su álbum Los Planetas contra la ley de la gravedad, lanzado originalmente en 2004. Esta reedición forma parte de una serie de relanzamientos que conmemoran los primeros discos del grupo, ofreciendo a los fans la oportunidad de redescubrir su música en formato analógico. ​

🎧 Cynthia Erivo – “I Forgive You”

La actriz y cantante galardonada Cynthia Erivo anunció el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, titulado I Forgive You, que saldrá el 6 de junio de 2025 a través de Verve Records y Republic Records. Este proyecto, definido como el más íntimo de su carrera, fue creado junto al productor Will Wells durante los últimos dos años. Como adelanto del disco, lanzó su segundo sencillo «Worst of Me», una balada orquestal que aborda el desamor con sensibilidad y honestidad. ​

🎤 Leire Martínez – “Mi Nombre”

Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, debuta como solista con su sencillo «Mi Nombre». Este lanzamiento marca el inicio de su carrera en solitario, mostrando una faceta más personal y madura de la artista. El tema ha sido bien recibido por sus seguidores y anticipa un próximo álbum que se espera para finales de año. ​

Onda International – Solo Arte