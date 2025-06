(Silvia García, Cultura Inquieta, 12/06/2025) – Ha fallecido a los 82 años Brian Wilson, alma, corazón y genio creativo de los Beach Boys. Un músico que no solo escribió algunas de las canciones más hermosas del siglo XX, sino que nos enseñó a muchas personas a amar la música y a emocionarnos con ella.

Nacido en California en 1942, Brian fue mucho más que un líder de banda: fue un visionario.

Con Pet Sounds (1966), revolucionó la música pop. Convirtió el estudio en un instrumento, fusionó armonías vocales imposibles, sonidos de la naturaleza, orquestaciones exquisitas y una sensibilidad pocas veces escuchada.

Canciones como God Only Knows, Wouldn’t It Be Nice, In My Room o Good Vibrations siguen sonando como pequeños milagros que no envejecen.

Pero detrás de esa luz, convivió siempre la sombra. Wilson luchó durante décadas contra problemas de salud mental: episodios de depresión, ansiedad, alucinaciones y un trastorno esquizoafectivo que le acompañó buena parte de su vida.

Y, sin embargo, desde esa fragilidad, desde esa sensibilidad extrema, creó un legado que sigue abrazando a millones de personas en todo el mundo.

Gracias a él, muchos de nosotros entendimos que la música puede ser refugio, consuelo, abrazo, compañía. Que ser sensible es también una forma de fortaleza.

Gracias, Brian, por traer el sol de California al resto del mundo. Por enseñarnos a escuchar las olas, incluso cuando hay tormenta.

Love & Mercy.

Silvia García, Cultura Inquieta, 12/06/2025 – Brian Wilson: el genio sensible que convirtió el sol en canciones