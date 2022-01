I video-racconti della Guida al Tigullio (1700-1800)

(Angelo Cacciola Donati – Onda International, 17/12/21) – Nell’ambito della promozione “Guida al Tigullio (1700-1800), i viaggiatori stranieri raccontano” di Angelo Cacciola Donati, abbiamo realizzato i primi racconti in video di alcuni episodi tratti dal citato libro.

Nel primo, Paesaggi del Tigullio nel Settecento, descriviamo la parte occidentale del golfo del Tigullio nel secolo XVIIIº, così come la vedevano questi viaggiatori.

Nel secondo, Una Contessa tra i pescatori di Rapallo nel 1850, fa la sua prima apparizione la Contessa Valérie de Gasparin, proveniente da Ginevra in Svizzera. Aristocratica ma straordinariamente aperta per l’epoca, la nobildonna non esita a chiacchierare con i pescatori di Rapallo.

Nel terzo, Obietto Fieschi denudato, si narra della guerra che contrappose Francia a Spagna in tutta Italia (1494) quando, Obietto Fieschi, che si era unito agli aragonesi, con l’ausilio della flotta napoletana conquistò la città di Rapallo e si mise a spadroneggiare per tutti i paraggi. Costretto poi alla fuga, non trovò altro rimedio che lasciarsi denudare dai banditi tra le montagne.

Ricordiamo che, grazie al supporto di Kindle Direct Publishing (KDP), il servizio di auto pubblicazione di Amazon, e alla disponibilità dell’Autore, per tutto il mese di dicembre 2021 i ricavi derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti alle Croci e Assistenze Pubbliche del Tigullio, che si sono impegnate con abnegazione durante le fasi più difficili della pandemia.

