Spaghetti vegetali con pesto e limone

(A.Frenda – Il Corriere della Sera, 12/09/18) – Dei divertentissimi spaghetti di verdura: dopo la granita al caffè della scorsa settimana questa è la seconda ricetta estiva tratta dalle passate edizioni di Racconti di Cucina. L’ho scelta perché ci sono poche cose che mi divertono ai fornelli come creare i noodles con le zucchine, le melanzane, le carote, insomma con gli ortaggi. Un modo davvero creativo per portare in tavola il meglio del raccolto stagionale, che si sposa con tanti sughi diversi, all’insegna della leggerezza e del colore. Per realizzare questi noodles vegetali — e, fidatevi, sono davvero molto semplici da preparare — si utilizza lo spiralizer, un attrezzo da cucina che oggi si trova facilmente online e che è capace di trasformare qualunque cibo in spaghetti o lunghe striscioline, da cuocere proprio come se fossero una pasta.

La ricetta che ho scelto, a base di zucchine verdi e gialle, è della nutrizionista inglese amata anche da Gwyneth Paltrow, Amelia Freer, autrice del libro Eat Nourish Glow. Una vera star del cibo healthy, capace di inserire in ogni ricetta un tocco di originalità e dei consigli mai banali. A questa sua idea di base ho aggiunto qualche variante all’italiana: per esempio il pesto di basilico fatto in casa e le bucce di limone come condimento. Chi vuole, poi, può accompagnare il piatto con qualche scaglia di tartufo (quello estivo, nero, va benissimo anche se è meno pregiato di quello invernale). Oppure si possono aggiungere fagioli edamame e dei cubetti di formaggio. Qualsiasi variante apportiate potete stare tranquilli: ne uscirà un primo buono, gustoso ma anche fresco e digeribile. E perfetto se avete a cena degli amici vegetariani.

INGREDIENTI

4 zucchine verdi

3 zucchine gialle

acqua

sale

la buccia di un limone

del pesto fresco da preparare con 50 grammi di basilico

50 grammi di parmigiano

20 grammi di pecorino

pinoli

olio extravergine d’oliva

sale grosso e uno spicchio d’aglio

qualche scaglia di tartufo nero estivo per insaporire

PREPARAZIONE

1 – Cominciate preparando il pesto. Utilizzate il mortaio tradizionale oppure, come ho fatto io, il frullatore. Unite due o tre pezzetti di parmigiano e qualche foglia di basilico già lavata, un pizzico di sale grosso, pinoli, qualche pezzetto di pecorino e infine uno spicchio d’aglio.

2 – Iniziate a frullare. Solo alla fine aggiungete l’olio extravergine d’oliva, poi continuate a frullare fino a ottenere una salsa abbastanza omogenea. Travasate il pesto in una ciotola e passate alle zucchine. Lavatele e passatele nello spiralizzatore per ricavare gli spaghetti vegetali. Buttateli poi in una pentola con acqua bollente e salata e cuoceteli velocemente per qualche minuto.

3 – Scolateli e immergeteli in una ciotola con acqua e ghiaccio per qualche istante in modo da fissare il colore. Strizzateli con le mani e travasateli in una terrina. Conditeli con il pesto, infine guarniteli con la scorza di limone tagliata a julienne e un po’ di tartufo grattugiato, se di vostro gradimento.

A.Frenda – Il Corriere della Sera, Spaghetti vegetali con pesto e limone